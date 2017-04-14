Під патронатом аграріїв Тетіїв відзначив 503-й День народження

6 травня місто Тетіїв Київської області відзначило свій 503-й День народження. Більше 20 тис. людей долучилися до урочистостей. Того дня завдяки Аграрній партії в місті відкрили пам’ятник Георгію Переможцю, що відтепер вважається одним з найкращих в Європі. Родзинкою заходу став концерт відомого українського співака Олега Винника.

Привітати тетіївчан та гостей міста зі святом приїхали Голова Аграрної партії України Віталій Скоцик та представники Аграрної партії Київщини на чолі з Олегом Корбаном.

Однією з головних подій дня стало відкриття пам’ятника Георгію (Юрію) Переможцю на Площі Героїв Майдану. Монумент відомому покровителю і захиснику всієї України і Київської областів переддень святкування освятив Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет.

«Впевнений, що відтепер спис Георгія Переможця, який вознесено над Тетієвом, захищатиме всю Тетіївську громаду, додасть людям віри і сили, що так важливо у цей нелегкий для України час. Цей святий був великим воїном, але його ім’я означає «землероб», отже він – ще й покровитель аграріїв. І сьогодні українці під його опікою захищають свою державу зі зброєю в руках і створюють її багатство на землі. Приємно, що пам’ятник відкрито завдяки рукам хліборобів», – наголосив Віталій Скоцик і привітав тетіївчан зі святом.

Червону стрічку під час відкриття урочисто перерізали міський голова Тетієва Руслан Майструк, голова Аграрної партії Віталій Скоцик та очільник Тетіївської районної організації партії Юрій Демцюра. Як розповів один з ініціаторів зведення пам’ятника Юрій Демцюра, ідея виникла два роки тому, а після ретельного відбору проектів було реалізовано задум харківських митців. Цей витвір уже визнано одним із найкращих пам’ятників Європи.

«Щиро вітаю жителів старовинного міста Тетіїв зі святом. Місто відзначило свій 503-й День народження, але містяни вважають і працюють над документальним підтвердженням, що йому – більше 1000. Дуже радий, що саме аграрії сьогодні тримають місто на плаву, створюють додаткові робочі місця, є активом міста, меценатами. Після подібних заходів ще більше пишаюся тим, що такі люди як у Тетієві – частина нашої великою політичної родини», - зазначив очільник Аграрної партії у Київській області Олег Корбан.

Від самого ранку центральна площа Тетієва та міський парк були заповнені людьми, багато гостей приїхало з навколишніх районів. Цього дня розваг і вражень було на будь-який смак: концерт відомого акордеоніста Ігоря Осипенка та СолоХи, DJ Chirkovа, козацькі забави, виставки народних майстрів, атракціони, відкриття спортивного майданчик з міні-футболу, футбольний турнір на Кубок міського голови, театралізоване дійство, лотереї, вогняне шоу.

Заключним акордом святкування став виступ відомого українського співака Олега Винника, організований Аграрною партією. Концерт зірки зібрав більше 10 тис. людей, які зустрічали кумира оваціями та міцними обіймами. На головній сцені міста панувала неймовірна атмосфера та емоції. Сам же артист довго не міг дістатися сцени крізь щільну стіну глядачів, що хотіли сфотографуватися й отримати автографи.

Прес-служба Агарної партії у Київській області