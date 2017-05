Вітання з Днем Перемоги!

так, потрібно навести лад в їх розміщенні - 54.3%

ні, нехай люди заробляють і створюють робочі місця іншим - 10.9%

прибирати лише на газонах, прибудинкових територіях, зупинках - 6.5%

потрібно, але я не вірю, що хтось це зможе зробити - 6.5%

прибирати лише ті, де розливають спиртне - 21.7%

: 46