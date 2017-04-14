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Вітання з Днем Перемоги!

  • Понеділок, трав. 08 2017
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Вітання з Днем Перемоги!

Шановні білоцерківці! 

Дорогі ветерани та учасники Другої світової війни!

Прийміть найщиріші вітання з нагоди Дня пам’яті та примирення і Дня Перемоги у Другій світовій війні!

Більш як 70 літ тому спільними зусиллями світової спільноти було зупинено насильницькі дії нацистських загарбників. І величезна заслуга в цьому українців, які пліч-о-пліч з іншими народами звільняли землі від фашистської чуми.

Для України Друга світова війна – це національна трагедія, яка позбавила життя мільйони українців. Схиляємо голови перед пам’яттю полеглих.

Шановні ветерани! Прийміть слова глибокої синівської вдячності за Ваші мужність і героїзм. Своїм прикладом Ви надихаєте наших сьогоднішніх захисників самовіддано захищати рідну землю.

Щиро віримо, що невдовзі на українській землі запанує мир!

Зі святом, з Днем Перемоги!

З повагою Білоцерківська міська організація партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність»

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Чи потрібно прибирати по місту численні кіоски?

так, потрібно навести лад в їх розміщенні - 54.3%
ні, нехай люди заробляють і створюють робочі місця іншим - 10.9%
прибирати лише на газонах, прибудинкових територіях, зупинках - 6.5%
потрібно, але я не вірю, що хтось це зможе зробити - 6.5%
прибирати лише ті, де розливають спиртне - 21.7%

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