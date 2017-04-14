Вітання з Днем Перемоги!

Прийміть найщиріші вітання з нагоди Дня пам’яті та примирення і Дня Перемоги у Другій світовій війні!
Більш як 70 літ тому спільними зусиллями світової спільноти було зупинено насильницькі дії нацистських загарбників. І величезна заслуга в цьому українців, які пліч-о-пліч з іншими народами звільняли землі від фашистської чуми.
Для України Друга світова війна – це національна трагедія, яка позбавила життя мільйони українців. Схиляємо голови перед пам’яттю полеглих.
Шановні ветерани! Прийміть слова глибокої синівської вдячності за Ваші мужність і героїзм. Своїм прикладом Ви надихаєте наших сьогоднішніх захисників самовіддано захищати рідну землю.
Щиро віримо, що невдовзі на українській землі запанує мир!
Зі святом, з Днем Перемоги!
З повагою Білоцерківська міська організація партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність»