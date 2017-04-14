У Білій Церкві можна будувати без документів?

4 травня відбулося засідання Громадської ради при виконкомі м. Біла Церква, на якому розглянули питання незаконного будівництва дитячих атракціонів на території, яка не належить Парку культури та відпочинку ім. Т. Шевченка. За підсумками розгляду Громадська рада підготувала резолюцію.

Як відомо, в кінці квітня на території біля парку ім. Т. Шевченка було спиляно дерева та залито фундамент на зеленій зоні парку, де потім з’явилися тимчасові атракціони. Першими почали бити на сполох члени Громадської ради Павло Лаврусь та Сергій Істомін, які й викликали поліцію для за документування даного факту.

Міський голова Геннадій Дикий довго не коментував цю еклектику, але зрештою під натиском депутатів міської ради заявив: «Таке обурення у депутатів викликає, коли в дитячому парку будується атракціон…Навіщо дітям атракціон? Парк поставив на своїй землі атракціон. Послухайте, викличемо директора парку і заслухаємо його». Те ж саме здивування цікавістю до цієї теми мер висловив на позачерговій сесії сьогодні, 4 травня.

На засідання Громадської ради вдалося з’ясувати наступне:

- земельна ділянка біля пам’ятника Богдану Хмельницькому не належить парку ім. Т. Шевченка, про це повідомила поліція.

- договору про оренду земельної ділянки, сервітуту чи передачу у постійне користування Білоцерківська міська рада не надавала

- монтаж бетонного фундаменту та конструкцій атракціону проведено незаконно

- квитків на атракціон не видають, отже прибуток не обліковується

На засіданні був присутній директор парку ім. Шевченка Вадим Грибовський, який визнав, що «пішов на певні порушення закону». «У першу чергу ми виконували рекомендації тимчасової депутатської комісії щодо розвитку парку, неодноразово готували бюджетні запити на закупівлю нових атракціонів та шукаємо альтернативні шляхи розвитку парку, - сказав Вадим Грибовський. – Батьки неодноразово зверталися до нас поставити в парку більше атракціонів у тінистій зоні. Земельна ділянка біля пам’ятника Богдану Хмельницькому дійсно юридично не належить парку, але ми вже розпочали роботу по розширенню меж парку, адже ми косимо траву на цій ділянці. Ми пішли на певні порушення закону, але виключно для того, щоб по максимуму використати теплий період року». Також директор парку заявив, що в нього є акт на зрізання 79 дерев у парку як аварійних, тож зрізані дерева під новими атракціонами були аварійними. Щоправда, Сергій Істомін тут же зауважив, що дерева не росли на території парку, отже ніякого акту на їх зрізання пан Грибовський отримати аж ніяк не міг.

Чи безпечно гратися на незаконно встановлених атракціонах?

Атракціон, як з'ясувалося зі слів директора парку, взято в оренду у ФОП Сапрун Людмили Миколаївни, основним видом діяльності якої є …діяльність страхових агентів. За яку суму парк орендує атракціон не відомо, адже пан Грибовський не витримав питань і покинув засідання Громадської ради.

Також Вадим Грибовський зізнався, що на жоден атракціон у парку немає технічного паспорту і дозволів на експлуатацію.

На засіданні був присутній начальник відділу архітектурно-будівельного контролю БМР Володимир Дорогань, який зазначив, що його відділ почав перевірку цього будівництва і фундамент дійсно збудований без дозволу. Водночас пан Дорогань зауважив, що пам’ятник Богдана Хмельницького не є пам’яткою архітектури, а тому на нього не поширюються норми не будувати на відстані ближче, ніж 350-500 м. З цим категорично не погодився присутный на засыданны депутат мыськради Володимир Бабенко, який зачитав документ, що територія від музичної школи (колишній Зимовий палац графів Браницьких) і до дороги є історичною зоною і охороняється законом.

Деякі атракціони ще монтують

Тож по закінченню засідання ухвалено резолюцію:

- Звернутися з питанням відреагувати належним чином та усунути порушення норм ЗУ щодо знищення зеленої зони та самочинства (замозахват земельної ділянки та незаконна забудова комплексу атракціонів із фундаментами) поруч пам`ятника Богдану Хмельницькому за адресою б-р Олександрійський, 11, м. Біла Церква Київської обл. до: Державної архітектурно-будівельна інспекції України; Відділу державного архітектурно-будівельного контролю БВР/ВМВК; Білоцерківського відділу поліції ГУНП України в Київській області; Постійної депутатської комісії з питань дотримання прав людини, законності, боротьби зі злочинністю, оборонної роботи, запобігання корупції, сприяння депутатській діяльності, етики та регламенту; Управлінню збереження історичного середовища та охорони об’єктів культурної спадщин; Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України; Управління охорони мистецтв України та реставрації пам'яток містобудування і архітектури Держбуду України; Управління архітектури і містобудування Київської облдержедміністрації. 2. Міському голові щодо демонтажу незаконної забудови. 3.

- Рекомендувати міському голові м. Біла Церква звільнити із займаної посади директора КП БМР "Білоцерківський міський парк культури та відпочинку імені Т.Г. Шевченка" Грибовського Володимира Віталійовича.

P.S. Це не перше самозахоплення землі і будівництво без документів. Нагадаємо, що минулого року у парку Слави був збудований пам'ятник Героям Небесної сотні без документів за приватної ініціативи мешканців міста