"Свободівця" спіймали на хабарі

Слідчими прокуратури міста Києваспільно з оперативними працівниками СБУ в місті Києві та Київській області 27.04.2017 викрито на корупційному злочині депутата Київської обласної ради, голову постійної комісії з питань екології, природокористування, водних ресурсів, ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС та інших надзвичайних ситуацій Київської обласної ради.

Вказаний депутат вимагав від директора одного з підприємств Київської області 10 тис. доларів США за погодження очолюваною ним комісією проекту рішення Київської обласної ради щодо надання підприємству спеціального дозволу на користування надрами, а також за вжиття усіх залежних від нього заходів щодо прийняття цього рішення на сесії Київської обласної ради.

Зловмисника затримано після отримання ним другої частини неправомірної вигоди у сумі 6000 доларів США та прийняття Київською обласною радою рішення про погодження клопотання суб'єкта підприємницької діяльності щодо надання спеціального дозволу на користування надрами.

На даний час в приміщенні Київської обласної ради та за місцем проживання фігуранта проводяться обшуки.

Слідчі дії тривають.

Прес-служба прокуратури міста Києва

P. S. Згідно з інформацією на сайті Київської облради, головою комісії з питань екології, природокористування, водних ресурсів, ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС та інших надзвичайних ситуацій є депутат від ВО "Свобода" Максим Запаскін.