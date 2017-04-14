У Білій Церкві відбувся Перший форум Стратегічного розвитку Біла Церква 2025

24 квітня відбувся Перший форум стратегічного розвитку Біла Церква 2025, на якому розповіли про те, що вже вдалося зробити в рамках Стратегії розвитку Білої Церкви та поділилися планами на майбутнє. Захід пройшов дійсно на рівні кращих ділових зустрічей, а плани КП «Агенція стратегічного розвитку» вражають. Лишається лише побажати міській владі Білої Церкви не просто на словах підтримувати такі ідеї, а насправді впроваджувати напрацювання Агенції в життя.

Як відомо, Стратегія була схвалена після численних обговорень у рамках фокус-груп, зустрічей експертів, активних громадян, підприємців, представників освіти, медицини, соціального сектору у 2016 році. Фактично, це той документ, який розробляла громадська ініціатива «Біла Церква. Завтра». Лише з невеликими доопрацюваннями. І якщо раніше, перед місцевими виборами, цей документ критикувався деякими активістами нашого міста, то вже затверджений при нинішньому мерові варіант активно ними ж підтримувався. Що ж, добре, що білоцерківці нарешті зрозуміли важливість таких напрацювань.

Зі вступним словом до учасників форуму звернувся міський голова Геннадій Дикий. Він зазначив, що упродовж року була ухвалена Стратегія, створено КП «Агенція стратегічного розвитку», прийняті базові документи для реалізації Стратегії. «Рік – це ще не показник роботи. Перші кроки зроблено. Я був депутатом Білоцерківської міської ради і знаю, як раніше приймалися рішення. Нині вони приймаються прозоро і набагато більше до їх прийняття залучається громадян, таким чином люди долучаються до управління містом», - сказав міський голова.

На заході проблеми обговорювалися на трьох стратегічних панелях

Більше про досягнення Агенції стратегічного розвитку розповів її очільник Назарій Атаманчук. «Для чого потрібна стратегія розвитку міста? У першу чергу тому, що у державі триває процес децентралізації, відтак кожне місто несе відповідальність за те, як заробить кошти і як їх витратить. А без чіткого розуміння, що потрібно місту, не буде ні ефективного розвитку підприємництва, ні ефективного витрачання коштів на розбудову міста», - вважає Назарій Атаманчук.

Він нагадав присутнім, як формувалася Стратегія розвитку Білої Церкви та зупинився на реалізації задуманого у чотирьох напрямках: розвиток громадянського суспільства, розвиток підприємництва, розвиток розумного муніципалітету та підвищення якості життя містян.

Зокрема, для розвитку громадянського суспільства вже прийнята міськрадою відповідна програма, у планах – створення рад розвитку мікрорайонів, формування єдиної концепції соціальної реабілітації людей з особливими потребами, ресурсно-тренінгового центру тощо.

Назарій Атаманчук розповів про досягнення першого року роботи та про плани на майбутнє

Для розвитку підприємництва у Білій Церкві працює Школа малого та середнього підприємництва, яка вже провела чотири набори бажаючих вчитися тому, як започаткувати власну справу. Слухачами школи вже стало 118 осіб. Зацікавилися такою можливістю навіть представники інших міст України. А 9 проектів в рамках школи отримали фінансову підтримку для старту бізнесу. Також прийняті міськрадою Програма розвитку туризму та Програма розвитку підприємництва, створено туристичний кластер. Головними напрямками, над якими планує працювати у цій сфері Агенція, визначено: туризм, меблеве та агровиробництво. У планах на 2017 рік – розроблення інвестиційного паспорту міста, продовження роботи МСП, створення центру розвитку підприємництва, створення туристичного центру тощо.

Послухати про те, що вже вдалося зробити у напрямку розвитку Білої Церкви, вирішили всього кілька депутатів. На фото - депутат Сергій Наконечний

Третій напрямок – розвиток розумного муніципалітету – передбачає навчання працівників виконавчих органів місцевого самоврядування Білої Церкви, підприємців, членів громадських організацій, активістів тощо. Для цього вже розпочав свою роботу Муніципальний університет. Також проводиться обмін досвідом між нашими чиновниками та їх колегами з українських і польських міст. Створено відділ енергоефективності, який покликаний допомогти зменшити енерговитрати у місті. Упродовж 2017 року планують розробити геоінформаційну систему МАГІС, завдяки якій можна буде дізнатися, де є вільні земельні ділянки або по яким ділянкам закінчується оренда, в яких садочках і школах скільки навчається учнів тощо.

Четвертий напрямок передбачає підвищення якості життя населення. У цій сфері затверджено Програму благоустрою міста, проводиться реконструкція алеї на Олександрійському бульварі, будується набережна, у планах – реконструкція бульвару Михайла Грушевського, княгині Ольги тощо. Також проводяться енергоефективні заходи, приміром замінюються лампи вуличного освітлення на ЛЕД-прилади, проведено транспорту реформу зі встановленням валідаторів та запровадженням електронного квитка.

За інформування про роботу Агенції стратегічного розвитку та ініціативи у напрямку реалізації Стратегії розвитку нагороджено відеоканал ПРОБЦ

Також на заході з нагоди річниці ухвалення Стратегії розвитку Білої Церкви нагороджено подяками від міського голови за допомогу у імплементації Стратегії : КП «Агенція стратегічного розвитку», Управління освіти і науки БМР, Департамент житлово-комунального господарства БМР, відділ інформаційний ресурсів та зв’язків з громадськістю БМР, відеоканал ПРОБЦ, ГО «Зміни Білу Церкву», ГО «Біла Церква. Завтра», ГО GoLocal, університет «Україна», а також Сергія Бочарова, Олену та Вадима Фастівських, Артема Зайцева, Олену Пахно та Віктора Шаравару.

У рамках форуму прозвучало кілька лекцій на тему економіки, розвитку бізнесу, відбулися засідання трьох стратегічних панелей щодо розвитку соціально-економічних проектів, ефективного сучасного підприємництва та активізації громадянського суспільства.

Наостанок поділимося власними враженнями. Все це було б чудово, якби не відчуття імітації реформ, яке раз-по-раз закрадалося в душу. Можливо, для немісцевих перелічені заходи є ознакою розвитку міста. Але самі білоцерківці точно знають, як виглядає транспортна реформа на практиці, коли, незважаючи на гарні обіцянки, громадяни досі їздять у старих маршрутках, а нові машини є лише на двох маршрутах та поодиноко трапляються то на одному маршруті, то на іншому…

Також важко зрозуміти про яку енергоефективність може йти мова, якщо у 2016 році за кошт міського бюджету встановлювалися теплові лічильники у будинках приватною фірмою по вартості, яка удвічі вища, ніж проводять аналогічні роботи у Києві…

На форумі один із експертів, а саме Олександр Савченко, ректор Міжнародного Інституту Бізнесу, порадив білоцерківцям знайти свою фішку, яка допоможе стати відомою навіть за межами України. Наприклад, він радить стати Білій Церкві містом з нульовою толерантністю до корупції. Каже, тоді у наше місто підуть інвестиції, гранти, кредити під низькі відсотки.. Ця порада викликає лише іронічну посмішку. Бо лише у 2016 році 150 млн. грн. бюджету розвитку було розподілено між підрядниками без тендерів і навіть без використання системи Prozzoro…

Всі бажаючі могли залишити свої побажання щодо розвитку міста, наклаївши їх на таке дерево

Повірити у розвиток туризму в нашому місті теж вкрай важко. Адже неподалік від кафе «Казка», де відбувся захід, нещодавно прямісінько в парковій зоні, біля пам’ятника Богдану Хмельницькому, спилявши дерева та заливши бетоном газон, споруджують …атракціон, який закриватиме пам’ятку архітектури – Зимовий палац графів Браницьких. І міська влада з цього приводу не дала ще жодного коментаря. А активісти кажуть, що будівництво йде без жодних документів…

Тому хочеться нам всім побажати, щоб розумні напрацювання експертів та громади не залишилися красивою картинкою для прикриття реальних і не вельми стратегічних дій міської влади.