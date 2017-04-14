Призовників з Білоцерківщини відправили на строкову службу

18 квітня у Білоцерківському ОМВК відбулись урочисті збори з нагоди відправки призовників на строкову військову службу до лав Збройних Сил України. Зокрема, з населених пунктів Білоцерківського району на військову службу відправилися 7 юнаків, які навчатимуться військовій справі в навчальних центрах, після чого будуть направлені відповідно до військових спеціалізацій до частин.

Проводжали майбутніх захисників Вітчизни до армії батьки, родичі, друзі. Під час урочистого шикування привітали молоде поповнення голова Білоцерківської райдержадміністрації Геннадій Джегур, Білоцерківський міський голова Геннадій Дикий, військовий комісар Білоцерківського ОМВК Ігор Богданевич, благочинний Білоцерківського району, настоятель церкви покрови Божої Матері прот. Микола Гопайнич. Звертаючись до хлопців, Геннадій Джегур подякував їм за виконання громадянського та чоловічого обов'язку, побажав наснаги у подоланні труднощів військового життя та змужнілими повернутися додому.

Від очільників міста та району хлопці отримали пам’ятні подарунки - щоб завжди бути на зв’язку з рідними та близькими їм подарували зовнішні акумулятори.

За матеріалами сайту Білоцерківської РДА