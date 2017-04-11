Батько кинув ножа у свого 17-річного сина

Напередодні світлого свята Пасхи служба у справах дітей Білоцерківської міської ради виявляє стурбованість і занепокоєння станом захисту прав дітей у місті Біла Церква. Діти продовжують потерпати від домашнього насилля.

За тиждень зафіксований другий випадок посягання на життя своїх синів - підлітків з боку їх батьків. У першій трагедії батько ледь не задушив сина, який став на захист матері, а друга історія ще страшніша…

Сімнадцятирічний юнак заступився за матір, над якою знущався п’яний батько. У відповідь насильник схопив ножа і кинув його в сина. Ніж застряг між ребрами неповнолітнього. Бабуся висмикнула ножа, затиснула рану і викликала швидку допомогу.

Переконані, що така жорстокість батьків не залишиться безкарною.

За інформацією сайту Білоцерківської міської ради