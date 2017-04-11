Знайшли злодіїв, які викрали огорожі на кладовищі "Сухий Яр"

Працівниками сектору кримінальної поліції Білоцерківського відділу поліції встановлено та затримано 44-річного чоловіка, який протягом останніх місяців вчинив цілу низку крадіжок з могил, розташованих на кладовищі «Сухий Яр» в місті Біла Церква.

В лютому - березні цього року зросла кількість повідомлень до Білоцерківського відділу поліції від жителів міста Біла Церква та Білоцерківського району про крадіжки могильних огорож з місць поховань їхніх родичів на кладовищі «Сухий Яр» в місті Біла Церква.

Під час проведення оперативно-розшукових дій працівники кримінальної поліції встановили, що до крадіжок огорож з могил причетний раніше судимих та ніде не працюючий місцевий житель, 1972 року народження. Правопорушник дав правдиві покази по десяти фактам крадіжок та вказав на місця зберігання знятих металевих огорож, які правоохоронці вилучили у затриманого в якості речових доказів та вказав на місця збуту демонтованих могильних огорож. Наразі пред’явлено підозру вказаній осіб по 10 епізодах злочинної діяльності. Перевіряється причетність вандала до вчинення інших аналогічних правопорушень.

Слідчим відділом відкриті кримінальні провадження за ст .297 (Наруга над могилою, іншим місцем поховання або над тілом померлого) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.

Білоцерківський відділ поліції

ГУ Національної поліції в Київській області

UPD. 12 квітня відбулося засідання постійної комісії з питань дотримання прав людини, законності, боротьби зі злочинністю, оборонної роботи, запобігання корупції, сприяння депутатській діяльності, етики та регламенту Білоцерківської міської ради, на якому також розглянули питання крадіжок на цвинтарі.

Начальник КП БМР «Спецкомбінат з надання ритуальних послуг» Сергій Грисюк розповів, що крадіжки почастішали у 2016 році, почали красти не лише огорожі, а й мармурові пам'ятники. Близько 30 осіб, на могилах родичів яких були вкрадені огорожі, зверталися до нього з проханням вжити заходів. Сергій Грисюк радив громадянам викликати поліцію на місце крадіжки. Також з подібними зверненнями до поліції звертався й Спецкомбінат.

Присутній на комісїі представник поліції зазначив, що вже виявили дві групи крадіїв, проводиться розслідування.

Сергій Грисюк зазначив, що подібних речей можна було б уникнути, якби кладовища були повністю огорожені, а також виділялися кошти на охорону територій по периметру. За його підрахунками, на охорону потрібно 1,7 - 1, 8 млн. грн. Тому депутати врахували прохання очільника спецкомбінату і планують при перегляді бюджету розвитку врахувати потребу у додатковому фінансуванні Спецкомбінату. Також депутатська комісія постановила звернутися до міського голови з питанням, коли ж нарешті закуплені відеокамери будуть встановлені на в'їзді в місто, адже до сих пір вони зберігаються на складі у Тролейбусному управлінні.