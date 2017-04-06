Білоцерківців знову просять висловити думку щодо пам'ятника борцям за незалежність України

В інших містах України вже давно з'явилися пам'ятники і Героям Небесної сотні, і захисникам АТО. У нашому місті, на жаль, до сих пір єдиний пам'ятник - це пластикова стела біля виконкому

У Білій Церкві розпочато громадське обговорення питання вшанування в місті учасників боротьби за волю та незалежність України.

Очікуються пропозиції від громадян та організацій щодо способу вшанування, а також визначення місця встановлення монументу, пам’ятного знаку тощо.

Всі бажаючі можуть до 5 травня адресувати свої пропозиції до управління містобудування та архітектури за адресою: б-р Олександрійський, 75 (контактна особа: Голуб Олександр Михайлович, контактний телефон: 5-12-64; e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. ) або до відділу культури та туризму за адресою: вул. Героїв Небесної Сотні, 36 (контактна особа: Ковальська Юлія Іванівна, контактний телефон: 5-40-65; e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Нагадаємо, що 5 квітня відбулося спільне засідання комісії з питань перейменування та робочої групи з організації громадського обговорення питання вшанування в Білій Церкві учасників боротьби за волю та незалежність України.

На засіданні розглянули ініціативу щодо перейменування вулиці та присвоєння імені ЗОШ№7.

Зокрема, від командування Сухопутних військ Збройних Сил України надійшло звернення щодо розгляду питання можливості присвоєння загальноосвітній школі №7 імені генерал-полковника Геннадія Воробйова – патріота, професійного генерала, який майже сорок років присвятив служінню Батьківщині, створенню та розвитку українського війська. Геннадій Воробйов протягом п’яти років очолював Сухопутні війська Збройних Сил України та є повним кавалером ордена Богдана Хмельницького, під час проведення АТО на Сході України займав посаду першого заступника керівника Антитерористичного центру при СБУ. Генерал-лейтенант – був випускником Білоцерківської ЗОШ №7.

Інша ініціатива надійшла від учнівського самоврядування ЗОШ №15, яка була підтримана управлінням освіти і науки міської ради та воїнами батальйону Донбас. Ініціатива стосується розгляду можливості перейменування вул. Чайковської другої на вул. Віталія Коломійця. Віталій Коломієць був добровольцем 2-го батальйону спецпризначення НГУ «Донбас», 29 серпня 2014р. він героїчно загинув у пеклі Іловайського котла. Посмертно нагороджений орденом «За мужність ІІІ ступеня». Віталій Коломієць проживав на вул. Чайковській другій. Родиною загиблого також підтримано цю ініціативу.

Також було розглянуто питання вшанування в місті Біла Церква учасників боротьби за волю та незалежність України. Учасники засідання зійшлися на думці, що потрібно залучити до обговорення найширше коло громадян, аби визначити в яких спосіб, в якому форматі та на якому місці в Білій Церкві встановити монумент вшанування учасників боротьби за волю та незалежність України.

Вже окреслено попередні завдання: визначити, чи має це бути спільним пам’ятним знаком для всіх захисників, чи Герої Небесної Сотні, борці за незалежність України й загиблі учасники АТО повинні мати окремі меморіали.

Також були обговорені можливі місця встановлення таких пам’ятників, з визначенням відповідних площ та ін.

Нагадаємо, проект рішення Білоцерківської міської ради щодо оголошення конкурсу на визначення кращого варіанту пам'ятнику був зареєстрований ще в 2015 році, проте до сих пір не розглянутий.

Більше того, з подібними закликами до жителів місцева влада Білої Церкви уже зверталася у 2014 році, проте далі звернення справа не пішла.

Не дочекавшись конкретних дій влади в цьому напрямку, місцеві бізнесмени та активісти самовільно, без будь-яких дозволів поставили пам'ятник Героям Небесної сотні на території парку Слави.

За матеріалами сайту Білоцерківської міської ради