Суд оштрафував Віктора Ярового, екс-заступника мера Білої Церкви

«Визнати Ярового Віктора Петровича винним у вчиненні правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.172-4 КУпАП «Порушення обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності», - таке рішення прийняв Білоцерківський міськрайонний суд Київської області 27 березня.

За постановою суду, колишній екс- заступник мера Білої Церкви має сплатити штраф у 5100 грн та судовий збір 320 грн.

Нагадаємо, за результатами опрацювання матеріалів, наданих активістами Всеукраїнського руху «Під контролем», прокуратура Київської області встановила, що Віктор Яровий, будучи заступником Білоцерківського міського голови, не передав в управління іншій особі належні йому корпоративні права у ТОВ «МЖК-БУД БЦ» у відведений законом строк та залишався одноособовим засновником, власником та єдиним учасником із статутним капіталом 100% у вказаному товаристві, чим порушив вимоги ст. 36 Закону України «Про запобігання корупції».

Працівниками Управління захисту економіки в Київської області відносно Ярового Віктора Петровича було складено протокол про вчинення адміністративного правопорушення, пов’язаного з корупцією, передбаченого ч. 2 ст. 172-4 КУпАП «Порушення обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності.

За матеріалами сайту Всеукраїнського руху проти політичної корупції "Під контролем"