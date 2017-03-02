Жителі чотирьох вулиць Білої Церкви погрожують перекрити дороги

У Білій Церкві відбувся мітинг проти проїзду вантажівок вулицями І. Мазепи (Щорса), Привокзальною, Першотравневою, Фастівською. Мешканці цих вулиць скаржаться на те, що від руху великогабаритного транспорту тріщать та руйнуються їх будинки, дзвенить посуд на столі, а вони самі змушені дихати постійним пилом.

Минулого року жителі зверталися до міської влади Білої Церкви з проханням заборони рух вантажівок цими вулицями, проте марно. З їх слів влада відмовилася це робити. Тож терпець громадян урвався, вони провели мітинг та зібрали підписи мешканців вулиць з негайною вимогою заборонити проїзд багатотонним фурам, бензовозам тощо. Інакше погрожують самостійно перекрити в’їзд на вулиці.

Мітинг відбувся на вул. Мазепи біля магазину "Владушка"

На початку заходу до людей відразу підійшло троє поліцейських, заявивши, що прибули охороняти громадський порядок. За кілька хвилин з’явився і заступник міського голови Валерій Гнатюк, який на запитання та обурення мешканців ситуацією почав здалеку. Він розповів, що шляхопровід «Горбатий міст» давно потребує ремонту, нині в аварійному стані, рух вантажівок по мосту заборонено ось уже два роки. Власне саме упродовж цих двох років мешканці помітили значне зростання руху вантажівок, особливо в нічний час, коли вони пролітають по вулиці з величезною швидкістю.

Валерій Гнатюк пояснив, що міст планували ремонтувати ще в 2010 році. Проект був такий масштабний, що потребував 160 млн. грн. Тому роботи так і не почалися. Нині міська влада виділила кошти на розробку проектно-кошторисної документації, яку, за словами заступника, зроблять до кінця травня. Затим міст перекриють на 3-4 місяця для ремонту, на нього потрібно 15 млн. грн. Щоправда, у бюджеті розвитку наразі закладені кошти лише на розробку проектно-кошторисної документації у сумі 650 тис. грн. і немає коштів, закладених на ремонт Горбатого моста. Можливо, міська влада сподівається, що будуть додаткові надходження до бюджету і у другій половині року вдасть віднайти ці 15 млн. грн.

Проте громадяни не хочуть більше чекати на виконання обіцянок. Мешканці нагадали Валерію Гнатюку, що проблему Горбатого моста влада міста намагається вирішити з 1998 року. Проте віз і нині там, як то кажуть.

Валерій Гнатюк пояснював, що не було коштів. Але одна із мешканок заявила, що вона знає, де взяти гроші на ремонт моста, а саме не робити ремонт тротуарів, не класти бруківку на набережній, а зробити те, що потрібно першочергово, - ремонт Горбатого мосту.

Ще до початку мітингу вантажівки їздили по вул. І. Мазепи, а потім кудись зникли...

Також вона підняла питання можливості перенесення митного посту з Гайка на виїзд з Білої Церкви на Одеську трасу, адже багато вантажівок курсують через ці вулиці просто, щоб пройти митницю.

...як виявилося, на перехресті вул. Сквирське шоссе та вул. Миру стояв поліцейський патруль і скеровував вантажівки на Сквирське шоссе

Вантажівки рухаються по Сквирському шоссе

Але деякі з них звернули на вул. Фастівська, і порушуючи заборону на зустрічний рух, поїхали в напрямку від вул. Офіцерська до перехрестя вул. Фастівська - вул. Мазепи

Цікаво, що за час мітингу кількість поліції збільшилася, до того ж чомусь патрульні перекрили в’їзд на вул. І. Мазепи з боку Сквирського шосе і вантажівки пішли на перекритий Горбатий міст, а частина з них просто всупереч забороні на двосторонній рух поїхали з вул. Офіцерська на вул. Фастівська. Для чого поліцейські перекрили рух по вул. Мазепи на час мітингу, вони пояснювати відмовилися.

Мітинг можна подивитися на відео ПроБЦ