Аграрна партія Київщини проти незаконного продажу землі

Аграрна партія започаткувала всеукраїнське обговорення, яким має бути аграрний устрій в Україні. Зібравши експертів та напрацювавши конкретні кроки для завершення земельної реформи, по всій території держави було проведено Земельні форуми. 24 березня підсумковий Форум відбувся в столиці за участі представників з 9 областей, зокрема Київської. Учасники ухвалили резолюцію та оголосили про збір підписів за збереження дії мораторію на продаж землі, поки не буде завершено реформу в національних інтересах.

«Земельна реформа – це основа економіки і державності. І вона стане або чинником стабілізації, або повної дестабілізації України. Ми обговорили реформу з представниками всіх областей. Але не зупиняємося на цьому – розпочинаємо всеукраїнський збір підписів з вимогою не допустити поспішного впровадження продажу землі сільськогосподарського призначення. Мільйони людей повинні об’єднатися навколо єдиної мети – зберегти землю і зробити її трампліном економіки. Ми вибрали шлях боротьби за українську землю, щоб врегулювати законодавство, щоб українці жили благополучно і у безпеці. Народ це розуміє, але люди у Верховній Раді, Кабінеті міністрів цинічно хочуть вкрасти землю», - наголосив лідер Аграрної партії Віталій Скоцик.

У відповідь на спроби лобістів олігархічних інтересів у владі відкрити «дикий» ринок землі. Аграрна партія презентувала дорожню карту земельної реформи в Україні. Вона місить 16 головних напрямків, які мають бути реалізовані в законодавстві, перш ніж можна буде вести мову про продаж землі. Серед принципових підходів – визначення власниками землі виключно громадян України та обмеження площі землі, яка може перебувати у власності або в оренді однієї особи. Також, на думку експертів, необхідно передбачити роботу відкритого реєстру прав власності на землю та провести інвентаризацію земель, створити Земельний банк, завданням якого є збереження кількості і якості землі тощо. На основі спільного бачення земельної реформи експерти Аграрної партії розроблять повний пакет законопроектів.

«Аграрна партія у Київській області повністю підтримує головні принципи земельної реформи, окреслені Аграрною радою партії. Адже вона має на меті підвищити рівень життя українців та забезпечити розвиток аграрного сектору. Але допоки в країні ідуть військові дії, а в суспільстві немає порозуміння, поки народ ледь виживає, впровадження ринку землі – злочин. В разі відкриття ринку земля стане об’єктом торгів за сфери впливу. На цьому наживуться тільки олігархи. Наше завдання – довести до кінця земельну реформу, що триває 26 років, з урахуванням національних інтересів, зберегти якнайбільше земель у власності держави та громадян України», - переконаний очільник Аграрної партії у Київській області Олег Корбан.

Свою позицію висловлювали представники аграрної партії Київщини. Так, заступник голови Києво-Святошинської районної організації Михайло Дорошенко зазначив: «Вся суть земельної реформи в Україні звелась до одного – зняття мораторію на продаж земель. Сьогодні цей крок є абсолютно недопустимим. За відсутності сильного фінансового ринку, вигідних кредитних інструментів та державної підтримки для вітчизняних фермерів, ми, фактично, відкриємо земельний ринок для закордонних корпорацій та олігархів. Українські землі у збіднілих селян викуплятимуть за копійки. Село не отримає інвестицій, а відбудеться банальний грабіж найціннішого національного багатства. Ми ризикуємо жити на землі, що нам не належить».

«Зняття мораторію – не на часі, бо для цього не створені жодні умови. Фактично, це означатиме звичайний «дерибан» землі. За новими «правилами», встановленими чиновниками, гроші зі сіл вимиваються, фермерів душать податками, вони реально збідніли і тому не зможуть купувати землю. Зняття мораторію чекають кілька великих корпорацій, які за 10-15 хвилин скуплять українську землю. А бідний селянин і фермер залишиться біля розбитого корита», - вважає Керівник Тетіївської районної партійної організації, аграрій Юрій Демцюра.

У свою чергу керівник Переяслав-Хмельницької партійної організації Юрій Павлушко, фермер з багаторічним досвідом сказав: «Багато людей готові продавати землю не тому, що її ціна відповідає ринковій, а з безвиході, щоб прогодувати свої сім’ї. Земельні відносини потрібно врегулювати так, щоб вони враховували позиції товаровиробників та власників земельних ділянок. Зняття мораторію не вирішить проблему, а навпаки її загострить».

«На місцях люди дуже переживають, щоб земля збереглася в українського власника. Найбільше піклуватимуться про українську землю лише люди, які живуть і працюють на ній, справжні господарі. Так, частина людей хоче продати свої земельні ділянки, але не за ціною, що не відповідає реальній ринковій. Ми – за прозорий ринок землі, але треба законодавчо убезпечити власників, щоб землю в них не забрали задарма», - говорить фермер з Білоцерківського району, заступник керівника Аграрної партії району Олександр Волошин.

Відтак, в Аграрній партії переконані, завершення земельної реформи має закрити всі лазівки в законодавстві, які можуть призвести до втрати національного багатства, привласнення його іноземцями чи монополізації вітчизняними олігархами. Учасники форуму, фермери, власники паїв, депутати місцевих рад, експерти, економісти, підкреслили, що остаточне рішення щодо реформи має ухвалити український народ на референдумі. Також вони оголосили про початок збору підписів з вимогою зберегти дію мораторію на продаж землі, поки не буде завершена реформа.

Нагадаємо, найближчимчасом може бути ухвалене рішення Конституційного Суду, що може відкрити хаотичний, законодавчо неврегульований, розпродаж земельних ресурсів. За нинішніх умов в ньому братимуть участь кілька фінансових кланів із великими капіталами. Адже фермери, придушені податками, і зубожілі селяни не зможуть купити землю, на якій працюють. За даними соцопитування, більше 60% простих українців не мають грошей на купівлю землі, а близько15% – взагалі не планують її купувати.