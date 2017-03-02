Міська рада Білої Церкви отримала новий сайт за 200 тис. грн

Запрацював новий сайт Білоцерківської міської ради, вартість створення якого обійшлася платникам податків практично у 200 тис. грн. Над веб-порталом працювала київська фірма Kitsoft.

За даними ресурсу e-data, оплата послуг фірми проходила у кілька траншів:

70 тис. грн. заплатили 20.10.2016 виконком Білоцерківської міської ради заплатив Kitsoft за послуги зі створення, впровадження веб-порталу та спеціальних сервісів;

80 тис. грн. заплатили 22.12.2016 за розробку програмного забезпечення веб-порталу

49 900 грн заплатили 22.12.2016 за адаптацію та інтеграцію веб-порталу

Ви можете ознайомитися із сервісами веб-порталу за адресою: bc-rada.gov.ua

Редакція БЦ News також проаналізувала новий веб-портал. Дивує те, що деякі розділи взагалі не заповнені. Наприклад, у розділі "Жителям" практично всі підрозділи порожні, зокрема: про комунальні послуги, публічну інформацію, адміністративні послуги, аварійні служби тощо. Такий же рівень наповнення і у розділа "Бізнесу". Кращий рівень наповнення у розділах "Про місто", "Влада", "Гостям"

Роздділ "Контакти" поданий гірше, ніж у попередній версії сайту. Приміром, частина відділів чомусь записала у розділ "Відділи", а інша частину у розділ "Управління", також відсуті імена керівників відділів та управлінь, що було у попередній версії.