У Білій Церкві розгорівся конфлікт між депутатами та міським головою

Нагадаємо, учора на сесії Білоцерківської міської ради після перерви депутат від фракції «Самопоміч» Сергій Наконечний зачитав заяву, у якій говориться про те, що нібито депутати від фракцій «Самопоміч», «Батьківщина», Опозиційний блок та «Укроп» висловлюють недовіру Володимиру Вовкотрубу як голові земельної комісії Білоцерківської міської ради. Після чого інші депутати у знак протесту проти таких заяв покинули сесійну залу, тож сесія не завершилася.

Після цього міський голова Геннадій Дикий записав відео, у якому звинуватив голову земельної комісії Володимира Вовкотруба у тому, що він нібито перешкоджає роботі підприємців. Навіть показав на відео підприємця Костину Романа, який заявив, що якісь депутати нібито вимагали винагороди за продовження оренди земельної ділянки під його торговим павільйоном. Як виявилося, підприємець тримає наливайку, мешканці, які живуть поруч з нею, скаржилися на її роботу, фотографували п’яних людей, що сплять на столах, тому, аби діяльність сумнівного закладу припинити, земельна комісія відмовилася продовжувати договір оренди і з цієї рекомендацією винесла проект рішення на сесію. Проте за день до сесії підприємець чомусь сам відізвав свою заяву про продовження оренди землі.

Нагадаємо, мер Геннадій Дикий неодноразово заявляв про неприпустимість такої кількості наливайок у місті і обіцяв активно з ними боротися. Щоправда за минулий рік помітних змін у цьому питанні немає, обмежуються лише суперечками на засіданні виконкому. Дивно, чому ж мер у цьому випадку раптом взявся захищати інтереси власника кафетерію?

Володимир Вовкотруб спростував звинувачення мера, наголосивши, що з першого засідання комісії ведеться онлайн-трансляція засідань, всі рішення приймаємаються колективно, практично 90% проектів рішень отримують позитивний висновок комісії і з ним виносяться на сесію. Також комісія розглянула близько 330 рішень, які так і не змогли розглянути депутати попередньої каденції.

Представники вищезазначених фракцій виступили з цього питання і кожен висловив свою думку на те, що відбувається у міській раді. Виступали й підприємці, одні розповідали про те, як міська влада нібито незаконно демонтує рекламні щити і не реагує на рішення судів, а інші розповідали про те, що їх питання по тимчасовим спорудам не розглядає земельна комісія або розглядає не так, як їм хочеться. Щоправда, коли їх випадки розглядали детальніше, з'ясовувалося, що підприємці отримували відмову від земельної комісії обґрунтовано. Приміром, один підприємець є власником кількох кіосків з продажу цигарок. Він отримав дозвіл на встановлення кіоску на 9 кв м, а по факту розширився до 30 кв м, ні з ким це не погоджуючи, а нині ображається, що йому таку площу не хочуть узаконити. До того ж, зі слів депутата Олени Шевченко, власник тютюнових кіосків не виплачує зарплату своїм працівникам у розмірі 3200 грн, як це передбачає закон, хоча вони там працюють по 16 годин.

Що стосується того питання, яке стало каменем спотикання, а саме дозвіл на розробку детального плану забудови по вул. Київська, то інформація прозвучала наступна. «На порядку денному було питання про розробку детального плану забудови території міста Біла Церква по вул. Київська, 33. Я висловив виключно свою точку зору, що це рішення приймати не можна, адже лише нещодавно ми всі були свідками того, як протестували мешканці Залізничного селища та власники дачних ділянок, які знаходяться поруч з вул. Київська проти нового Генерального плану міста, який передбачав прокладання дороги через їх садові кооперативи та житлові будинки. І ми довго запевняли громадян, що помилку виправимо саме на стадії розробки детального плану забудови їх мікрорайону. То чому ж ми знову йдемо всупереч інтересів мешканців мікрорайону, надаючи право приватним фірмам розробити свій окремий план забудови?», - пояснив Володимир Вовкотруб. А також нагадав, що раніше, у січні і міський голова Геннадій Дикий, і деякі депутати, які висловлюють йому недовіру, також не підтримували це питання. То чому ж позиція так різко змінилася?

Депутат Вадим Кошель зауважив, що причиною таких дій міського голови є те, що у міській раді він втратив підтримку більшості депутатів, а тому не може приймати рішення на свій розсуд. Депутат Анатолій Гончар розповів, що тиск на нього розпочався відразу після того, як він відмовився підтримувати мільярдний кредит для ТОВ "Білоцерківвода", його колега Олег Музальов назвав ситуацію на сесії "згвалтуванням регламенту та здорового глузду" і закликав мера краще організовувати роботу міської ради, а не робити розколу між депутатами. А депутат Василь Савчук завуважив, що і раніше, в попередніх скликаннях, часто було таке, що депутати сперечалися, але зрештою здоровий глузд перемагав, а амбіції відходили на задній план. Тому він висловив сподівання, що і цього разу вдасться порозумітися і надалі працювати на благо міста. Що ж, будемо сподіватися.

Запис прес-конференції чотирьох фракцій можна подивитися ТУТ

Запис звернення міського голови Геннадія Дикого можна подивитися ТУТ