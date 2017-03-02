Екс-заступника мера Геннадія Дикого запрошують до суду

Нагадаємо, за результатами опрацювання матеріалів, наданих активістами Всеукраїнського руху «Під контролем», прокуратура Київської області встановила, що Яровий В.П., будучи заступником Білоцерківського міського голови, не передав в управління іншій особі належні йому корпоративні права у ТОВ «МЖК-БУД БЦ» у відведений законом строк та залишався одноособовим засновником, власником та єдиним учасником із статутним капіталом 100% у вказаному Товаристві, чим порушив вимоги ст. 36 Закону України «Про запобігання корупції».
Працівниками Управління захисту економіки в Київської області відносно Ярового В.П. було складено протокол про вчинення адміністративного правопорушення, пов’язаного з корупцією, передбаченого ч. 2 ст. 172-4 КУпАП «Порушення обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності».
За матеріалами сайту Всеукраїнський рух проти політичної корупції "Під контролем"