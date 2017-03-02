У Білій Церкві відкрили переїзд

16 березня у Білій Церкві відбулося відкриття залізничного переїзду по вул. Івана Кожедуба. Переїзд був перекритий у 2014 році після дорожньо-транспортної пригоди.

Передував відкриттю поточний ремонт переїзду, встановлено два шлагбауми. Жодних додаткових пристроїв, які могли б завадити виїзду на залізничне полотно нетверезих водіїв та тих, хто сподівається проскочити в останню хвилину, на переїзді не встановлено.

Встановлення таких пристроїв лише на стадії обговорення. "Заступник міського голови Валерій Гнатюк висловив вдячність керівництву залізниці та наголосив, що на даному об’єкті міська влада обговорює можливість встановлення додаткових заходів безпеки", - зазначається у повідомленні на сайті Білоцерківської міської ради.

Виникає питання, якщо ніякої модернізації на переїзді не зроблено, сучасних засобів перешкоджання руху автотранспорту не встановлено, то чому три роки містяни були позбавлені можливості скористатися переїздом, який суттєво скорочував шлях від мікрорайону до центру міста?

Нагадаємо, переїз закрили після того, як 30 травня 2014 року сталося зіткнення товарного потягу та автомобіля «Мерседес Віто», в результаті чого троє осіб загинули, а п’ятеро отримали тілесні ушкодження різного ступеню.