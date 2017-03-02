Білоцерківчанка отримала почесне звання "Мати-героїня"

Також члени виконкому підтримали клопотання до КОДА щодо присвоєння такого звання Касько Тетяні Михайлівні, у якої 8 дітей, шестеро з них досягли восьмирічного віку, а також Дризі Антоніні Вікторівні, у якої шестеро дітей, п’ятеро з яких досягли 8 років.
Усього у Білій Церкві державну нагороду «Мати-героїня» мають 109 білоцерківчанок. Почесне звання присвоюється багатодітним матерям, які виховали до восьмирічного віку п’ять і більше дітей, створили належні умови виховання, фізичного, інтелектуального та духовного розвитку дітей.