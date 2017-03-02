Білоцерківчанка отримала почесне звання "Мати-героїня"

У Білій Церкві збільшилася кількість жінок, які мають почесне звання «Мати-героїня». 14 березня на засіданні виконкому Білоцерківської міської ради це звання вручили Каплонській Любові Ярославівні, яка виховала до восьмирічного віку шістьох дітей.

Також члени виконкому підтримали клопотання до КОДА щодо присвоєння такого звання Касько Тетяні Михайлівні, у якої 8 дітей, шестеро з них досягли восьмирічного віку, а також Дризі Антоніні Вікторівні, у якої шестеро дітей, п’ятеро з яких досягли 8 років.

Усього у Білій Церкві державну нагороду «Мати-героїня» мають 109 білоцерківчанок. Почесне звання присвоюється багатодітним матерям, які виховали до восьмирічного віку п’ять і більше дітей, створили належні умови виховання, фізичного, інтелектуального та духовного розвитку дітей.