Біла Церква отримала функції держархбудконтролю

Державна архітектурно-будівельна інспекція України передала місту Біла Церква містобудівні повноваження в рамках децентралізації системи держархбудконтролю. 10 березня акти приймання-передавання справ підписали Голова Держархбудінспекції Олексій Кудрявцев та міський голова Білої Церкви Геннадій Дикий.

Таким чином громада міста отримала додаткові можливості для контролю будівельної галузі та залучення інвестицій, які сприятимуть розбудові сучасної житлової і промислової інфраструктури.

Голова Державної архітектурно-будівельної інспекції України Олексій Кудрявцев повідомив, що Біла Церква – 56-й населений пункт, який отримав функції держархбудконтролю. Разом з тим він відзначив, що це одне з небагатьох українських міст, яке має велику громаду – понад 200 тисяч мешканців – хоч і не є обласним центром.

«Набуття нових повноважень – знакова подія для Білої Церкви, де на сьогоднішній день спостерігається активний розвиток бізнесу, в тому числі й будівельного, – зауважив Голова Держархбудінспекції Олексій Кудрявцев. Відтепер новоутворений орган держархбудконтролю зможе самостійно здійснювати реєстрацію дозвільних документів, проводити перевірки на об’єктах, штрафувати порушників. На практиці це дасть можливість більш оперативно реагувати на порушення у сфері будівництва».

За словами Олесія Кудрявцева, приєднання Білої Церкви до процесу децентралізації системи держархбудконтролю вивело Київську область в беззаперечні лідери за кількістю населених пунктів, що отримали містобудівні повноваження. На сьогоднішній день такою можливістю скористались 14 міст регіону.

«Здійснення нових містобудівних повноважень надасть новий імпульс для реалізації інвестиційних проектів та розвитку нашого міста в цілому, – підкреслив міський голова Білої Церкви Геннадій Дикий. – Крім того, переваги децентралізації держархбудконтролю відчують і мешканці, зокрема, завдяки можливості отримання дозвільних документів на території міста».

З усіх питань, що стосуються державного архітектурно-будівельного контролю, мешканці Білої Церкви можуть звертатися до новоствореного органу міськради, який знаходиться за адресою: м. Біла Церква, вул. Павліченко, 14-А, 3-й поверх.

Станом на сьогодні повноваження держархбудконтролю отримали 19 обласних міст: Луцьк, Маріуполь, Тернопіль, Харків, Херсон, Львів, Івано-Франківськ, Чернівці, Ужгород, Одеса, Київ, Дніпро, Суми, Житомир, Черкаси, Сєвєродонецьк, Вінниця, Чернігів, Кропивницький.

Прес-служба ДАБІ