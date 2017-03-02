Настав час позбутися зброї без наслідків

Білоцерківський відділ поліції інформує, що в період з 04 по 24 березня на території Київської області проводиться комплекс профілактичних заходів щодо добровільної здачі зброї, боєприпасів, вибухових матеріалів та спеціальних засобів.

Доводимо до відома громадян, що згідно ч.1 ст. 263 Кримінального кодексу України «Носіння, зберігання, придбання, передача чи збут вогнепальної зброї (крім гладкоствольної мисливської), бойових припасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу, - карається позбавленням волі на строк від 3 до 7 років.

Носіння, виготовлення, ремонт або збут кинджалів, фінських ножів, кастетів чи іншої холодної зброї без передбаченого законом дозволу - караються штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк від ста двадцяти до двохсот сорока годин, або арештом на строк від трьох до шести місяців, або обмеженням волі на строк від двох до п'яти років, або позбавленням волі на строк до трьох років.

Та все ж, в законодавстві передбачено і «амністію». Відповідно до ч. 3 ст. 263 КК України, звільняється від кримінальної відповідальності особа, яка вчинила злочин, передбачений частинами першою або другою цієї статті, якщо вона добровільно здала органам влади зброю, бойові припаси, вибухові речовини або вибухові пристрої. Тобто всі, хто добровільно принесе і здасть вогнепальну чи холодну зброю, будуть звільнені як від кримінальної, так і від адміністративної відповідальності.

Для отримання більш повної інформації, щодо порядку здачі зброї просимо звертатись до Білоцерківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області за адресою: місто Біла Церква, вулиця Привокзальна,3 або до дозвільної системи Білоцерківського відділу поліції: місто Біла Церква, вул. Шолом-Алейхема, 96 за телефоном 5-95-41 та за телефоном-102.

Білоцерківський відділ поліції

ГУ Національної поліції в Київській області