З 11 березня проїзд у тролейбусах подорожчає

24 лютого відбулося підписання протоколу до інвестиційного договору про введення в екcплуатацію першого етапу єдиної автоматизованої системи оплати проїзду у м. Біла Церква, яка діятиме спочатку на тролейбусних маршрутах.

Протокол підписано міським головою Геннадієм Диким, т.в.о. директора КП БМР «Тролейбусне управління» Володимиром Вахнієм та представником інвестора, виконавчим директором Консорціуму «АСТЕК» Лілією Бородуліною. Підписання цього документу засвідчує те, що сторонами виконані зобов'язання щодо підготовки до введення в експлуатацію першого етапу єдиної автоматизованої системи оплати на міському пасажирському транспорті.

Підписання протоколу є підставою для введення в дію рішення виконавчого комітету Білоцерківської міської ради №07 від 17.01.2017р «Про тариф на проїзд у міському електричному транспорті» через 10 днів з моменту офіційного оприлюднення відповідного повідомлення на веб-порталі Білоцерківської міської ради та у місцевих друкованих засобах масової інформації. Тобто з 11 березня 2017 року в Білій Церкві на електричному транспорті починають діяти нові тарифи.

Станом на 24 лютого тролейбуси вже підготовлені до використання електронних та нових разових квитків, зокрема, вони обладнані валідаторами - пристроями, що зчитують інформацію з електронного або разового квитка та валідують квиток - проставляють на разовому квиткові дату погашення, валідують (реєструють) поїздку за місячним квитком або знімають одну поїздку з електронного квитка «на кількість поїздок». Вже заключено договори з підприємцями міста для формування мережі продажу проїзних квитків.

Процес триватиме і надалі для того, щоб кількість місць продажу була якомога більшою, що забезпечить зручність і доступність послуги для мешканців Білої Церкви.

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Всі місця продажу будуть оснащені спеціальними інформаційними табличками та позначені на спеціальній карті, яку буде розміщено на офіційному сайті Білоцерківської міської ради та сайті КП БМР «Тролейбусне управління», а також на інформаційних буклетах, які будуть розповсюджуватися у місті. Крім того, на початковому етапі електронний квиток на кількість поїздок (на 11 поїздок за 20 грн. + 20 грн. заставна ціна) можна буде придбати у кондукторів-контролерів або водіїв, якщо немає кондуктора.

В планах на найближчий час є створення нового інтернет-сервісу, за допомогою якого можна буде повторно передплатити електронний квиток будь-якого типу. Крім того, ведеться робота щодо розбудови способів оплати (з використанням банківських карток, смарт-фонів) та мережі для здійснення передплати транспортних карток - більше кас, автоматичні термінали, веб-сервіси тощо.

Детальна інформація про місця продажу та правила користування автоматизованою системою оплати проїзду на міському пасажирському транспорті з’явиться на офіційному сайті Білоцерківської міської ради та КП БМР «Тролейбусне управління» з 1 березня ц.р.

За матеріалами прес-служби Білоцерківської міської ради