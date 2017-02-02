"Міськрекламу" не захотіли об'єднати з парком Шевченка через борги

До комунального підприємства "Парк ім. Т. Шевченка" приєднали комунальне підприємство "Художня спілка", а от "Міськрекламу" приєднувати не захотіли. Таке рішення ухвалили депутати 23 лютого на засіданні Білоцерківської міської ради. Цьому рішенню передувало тривале обговорення.

Зокрема, 20 лютого на засіданні постійної комісії з питань дотримання прав людини, законності, боротьби зі злочинністю розглядалося питання про фінансовий звіт трьох комунальних підприємств, у тому числі Парку культури та відпочинку ім. Т. Г. Шевченка.

Його директор Володимир Грибовський, який майже рік керує цим підприємством, доповів, що за 2016 рік підприємству вдалося отримати 1, 47 млн. грн. чистого доходу, погасити збитки за попередній період у розмірі 213 тис. грн. та заробити 15 тис. грн прибутку.

Прибуток був би більший, але за словами директора, 162 тис. грн витратили на придбання інвентарю для догляду парку, електрообладнання, дроту, снігоприбиральної машини, газонокосарок, мотокосарок, ксерокс, а також відремонтували приміщення адміністрації парку, у тому числі обладнавши індивідуальне опалення та душ для працівників парку, які цього потребують у літній період. Щоправда, на розвиток парку було виділено також 300 тис. грн. з бюджету розвитку.

Ще майже 12 тис. грн пішло на погашення кредиту, який був взятий підприємством у попередньому періоді.

Найбільше запитань було щодо поворотної фінансової допомоги, яку парк взяв у минулому році, але не зміг вчасно повернути. І тут цифри розійшлися.

Так, Володимир Грибовський заявив, що у КП БВАК взяли такої допомоги на суму 55 тис. грн. Вона пішла на погашення боргів по зарплаті та електроенергії. Повернути мали до червня 2016 року, але повернули станом на 1 січня 2017 року лише 20 тис. грн, винні ще 35 тис. грн. Інна Новогребельська, заступник міського голови, доповідаючи депутатам на передсесійних комісіях назвала іншу суму боргу: всього 14 тис. грн.

Також парк, за словами директора Грибовського, взяв допомоги у КП «Кінотеатр ім.. О. Довженка» на суму 55 тис. грн, не повернули – 39 тис. грн. Інна Новогребельська про цей борг взагалі не згадувала.

Є розбіжності і по кількості працюючих. Володимир Грибовський не зміг відповісти депутатам, скільки точно в нього підлеглих, за його словами приблизно 41 штатна одиниця, з них 4 інженерно-технічних працівника. Інна Новогребельска доповіла депутатам, що у парку працює 11 працівників.

Заборгованість по зарплаті становить, зі слів директора, 31 тис. грн. А зі слів Інни Новогребельської – 21 тис. грн.

Дивно, чому так розходяться цифри…

Також, як з’ясувалося, на підприємстві наразі немає енергетика та працівника, який несе відповідальність за охорону праці.

Дерев’яні будиночки, які з’явилися на початку 2016 року у парку, підприємство орендує у «Будмаркета», власниками якого є родичі міського голови Геннадія Дикого. На сесію виносилося рішення про дарування їх парку, але депутати не підтримали таке рішення.

Також директор парку Володимир Грибовський здає в оренду парку свій власний автомобіль з причепом для вивозу сміття, листя тощо за 1300 грн орендної плати щомісячно.

Враховуючи те, що підприємство не змогло повернути фінансову допомогу та має заборгованість по зарплаті депутати вирішили приєднати до нього лише «Художню спілку». У цьому комунальному підприємстві працює лише три особи, за 2016 рік має 249 тис. грн чистого доходу та 9 тис. грн. збитків.

А от КП «Міськреклама» має гірше фінансове становищ. За словами Інни Новогребельської, у підприємства 35 тис. грн. збитку, а фінансовий план погоджений лише з другого разу. Нагадаємо, це підприємство упродовж минулого року пережило кількох керівників. Спершу підприємство очолив Руслан Костюченко, затим ним на правах в.о. керував Євгеній Лемберський, потім обрали на конкурсі Дмитра Козачука. А тому депутати вирішили не приєднувати до одного підприємства боржника ще одне підприємство-боржник.