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У Білій Церкві відбувся семінар "Децентралізація та місцеве самоврядування"

  • Вівторок, лют. 21 2017
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У Білій Церкві відбувся семінар &quot;Децентралізація та місцеве самоврядування&quot;

21 лютого у Білій Церкві відбувся семінар з питань децентралізації для депутатів місцевих рад усіх рівнів та сільських голів Білоцерківського району. Захід відбувся в рамках партійного проекту «БПП «Солідарність», який передбачає проведення низки тренінгів для депутатів місцевих рад на тему «Децентралізація та місцеве самоврядування».

До семінару долучилися близько 30 осіб, у тому числі місцевих депутатів Білої Церкви, голів сільських рад, депутатів Білоцерківської районної ради.

Захід був надзвичайно цікавим для учасників, адже питання децентралізації – важлива тема для сільських громад, які дуже часто просто не розуміють значення самого процесу, мають багато запитань стосовно фінансування та розвитку сільської громади після об’єднання кількох громад.

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Семінар провів Ярослав Максимчук, експерт з питань децентралізації та розвитку місцевого самоврядування, який дохідливо, цікаво та змістовно розповів про міжнародний досвід децентралізації, утворення об’єднаних територіальних громад та зміни, які має принести ця реформа нашій країні. Приділено значну увагу модулю про місцеве самоврядування, тематиці повноважень та відносин органів державної влади та місцевого самоврядування, правам та обов’язкам депутата місцевої ради, особливостям практичної підготовки депутатських запитів та звернень. Поспілкувались учасники заходу і про запобігання корупції та конфлікт інтересів.

Зокрема, учасникам розповіли, які зміни за собою несе децентралізація, а також про те, які права та обов’язки мають депутати місцевих рад, що таке депутатські запити та звернення, як мають готуватися проекти рішень місцевих рад, у яких випадках достроково припиняються повноваження депутата місцевої ради. Поговорили й про корупцію та конфлікт інтересів. Насамкінець заходу всі учасники отримали сертифікат про проходження семінару.

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Звісно ж, найбільш актуальною і дискусійною була тема децентралізації, адже сільські громади звикли до того, що нині всі питання вирішують у сільській раді, оформлюють правочини, субсидії, отримують різноманітні довідки, вирішують ті питання, які потребують юридичної консультації. І мешканці сіл природно бояться, що після створення об’єднаної територіальної громади їм доведеться їхати вирішувати всі свої питання до Білої Церкви. Є значні побоювання, що сільські громади втратять свої податкові надходження, які дозволяють їм розвивати інфраструктуру громади. Такі побоювання і не бажання об’єднуватися є й у голів сільських рад, що є суміжними з Білою Церквою. У коментарі БЦ News всі п’ять сільських голів пояснили, чому не хочуть об’єднуватися з Білою Церквою.

Ярослав Максимчук розповів, які субвенції отримують об’єднані громади на свій розвиток, а цьогоріч у державному бюджеті на ці цілі закладено понад 3 млрд. грн. Також назвав перелік проектів міжнародної технічної допомоги, що реалізуються в Україні в рамках процесу децентралізації.

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За його словами, упродовж 2015-2016 років в Україні вже створено 159 об’єднаних територіальних громад. До об’єднання вони мали власних ресурсів – 0, 7 млрд. грн, а доходів – 0, 8 млрд. грн. Після об’єднання власних ресурсів стало 2, 2 млрд. грн., доходи – 4, 98 млрд. грн.

Також доповідач розповів про міжнародний досвід децентралізації на прикладі Данії, Швеції, Литви, Польщі, Естонії та Фінляндії.

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Таким чином, учасники заходу обговорили ключові питання які турбують сільських голів у питанні об’єднання громад та отримали важливу інформацію для роздумів щодо користі від об’єднання. 

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