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Білоцерківці вшанували пам'ять Героїв Небесної Сотні

  • Понеділок, лют. 20 2017
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Білоцерківці вшанували пам&#039;ять Героїв Небесної Сотні

20 лютого уже третій рік поспіль українці вшановують пам'ять загиблих земляків під час сутичок мітингувальників та правоохоронних органів у центрі Києва. 

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Під час заходу можна було побачити світлини з Майдану Незалежності-2014

Загострення ситуації розпочалося 18 лютого, коли протестанти мирною ходою підійшли  до будівлі Верховної Ради, яка мала розглянути можливі зміни до Конституції. Але спецпідрозділи зустріли мітингувальників водометами, газом та вогнепальною зброєю. Тоді сталися перші загибелі громадян. 19 лютого силовики поновили активний штурм Майдану, число загиблих вже досягло 25 осіб.

Уранці 20 лютого найбільш жорстоке та криваве протистояння відбулося на вулиці Інститутській, де, переважно від куль снайперів, загинуло більш півсотні повстанців. Загалом загинуло більше сотні громадян. Пізніше їх назвали Небесною сотнею. Вшанувати пам'ять борців за незалежну, суверенну, економічно процвітаючу, без корупції й хабарництва, Україну, прийшли до стели Героїв небесної сотні й білоцерківці. 

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На мітингу виступив міський голова Геннадій Дикий, були присутні  на заході заступник голови Білоцерківської РДА Юрій Савчук, депутати Білоцерківської міської ради, керівники міських відділів та управлінь. Також до присутніх звернулися учні білоцерківських шкіл. А наприкінці заходу відслужили молебень представники білоцерківського духовенства.

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Після молитви поклали квіти. На жаль, за чотири роки у Білій Церкві так і не спромоглися замінити картонну стелу на гідний подвигу Героїв Небесної сотні пам'ятник. На знак пошани їх вчинку активісти Білої Церкви встановили свій невеличкий пам'ятник у парку Слави. Щоправда, зроблено це без жодного дозволу, а тому, напевно, міська влада не приходить вшанувати память загиблих саме до цієї скульптури.  
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