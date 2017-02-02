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Національну поліцію очолив колишній опер з Білої Церкви

  • Середа, лют. 08 2017
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Національну поліцію очолив колишній опер з Білої Церкви

Уряд призначив нового голову Національноїь поліції України. Ним став генерал поліції третього рангу Сергій Князєв, який до цього очолював Департамент карного розшуку. Відповідне рішення було підтримано членами Уряду сьогодні, 8 лютого.

«Я сподіваюсь, що Сергій  Князєв, маючи досвід роботи «на землі», високий особистий авторитет, зарядженість на реформи, відмінний послужний список в карному розшуку та справжній бойовий досвід є найкращою кандидатурою на Голову Нацполіції», – повідомив Арсен Аваков.

Арсен Аваков зазначив, що останні три роки Сергій Князєв працював в складних з криміногенної точки зору областях: очолював області управління поліції в Закарпатській, Рівненській, Київській та Донецькій областях. Загалом 28 років працює в правоохоронних органах та пройшов шлях від оперуповноваженого в Білій Церкві до керівника кримінальної поліції в Київській області. Кандидат юридичних наук. У грудні 2014 року був нагороджений Орденом Данила Галицького за мужність та героїзм, проявлені при захисті суверенітету і територіальної цілісності України

Сергій Князєв - генерал поліції третього рангу, народився в 1971 р, йому 45 років. 24 роки Князєв пропрацював у карному розшуку. Почав свою кар'єру в органах внутрішніх справ в 1992 р з посади міліціонера відділу охорони в Білій Церкві. У 1995 р перейшов на службу в кримінальний блок і до 2008 р пройшов кар'єрний шлях від оперуповноваженого до начальника кримінальної міліції Білоцерківського міського відділу міліції. З 2008 р Князєв керував міліцією Київської області. Восени 2014 р тобто з початком збройного протистояння на Донбасі, Князєв був призначений наказом Авакова на посаду т.в.о. заступника начальника Головного управління МВС України в Донецькій області - начальника кримінальної міліції. Цю посаду Князєв займав до літа 2015. Тоді ж був нагороджений "За особисту мужність і героїзм, проявлені при захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі" орденом Данила Галицького.

У липні 2015 р був призначений главою ГУ МВС в Закарпатській обл. Ця область дісталася Князеву після збройного конфлікту в Мукачево 11 липня 2015 року, коли "застосувавши гранатомети, бандити знищили два міліцейських авто, поранили чотирьох цивільних осіб і трьох співробітників міліції". 4 квітня 2016 р Князєв, якому, на думку МВС, вдалося навести порядок на Закарпатті, був призначений боротися з "бурштинової мафією" в Рівненській обл. На посаду глави Нацполіціі в Рівному Князєва також навів скандал в цій області - його попередника запідозрили в "кришуванні" нелегальних видобувачів бурштину. Але в Рівне Князєв не затримався і вже в листопаді був призначений главою Департаменту карного розшуку Нацполіціі України.

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