Національну поліцію очолив колишній опер з Білої Церкви

«Я сподіваюсь, що Сергій Князєв, маючи досвід роботи «на землі», високий особистий авторитет, зарядженість на реформи, відмінний послужний список в карному розшуку та справжній бойовий досвід є найкращою кандидатурою на Голову Нацполіції», – повідомив Арсен Аваков.

Арсен Аваков зазначив, що останні три роки Сергій Князєв працював в складних з криміногенної точки зору областях: очолював області управління поліції в Закарпатській, Рівненській, Київській та Донецькій областях. Загалом 28 років працює в правоохоронних органах та пройшов шлях від оперуповноваженого в Білій Церкві до керівника кримінальної поліції в Київській області. Кандидат юридичних наук. У грудні 2014 року був нагороджений Орденом Данила Галицького за мужність та героїзм, проявлені при захисті суверенітету і територіальної цілісності України

Сергій Князєв - генерал поліції третього рангу, народився в 1971 р, йому 45 років. 24 роки Князєв пропрацював у карному розшуку. Почав свою кар'єру в органах внутрішніх справ в 1992 р з посади міліціонера відділу охорони в Білій Церкві. У 1995 р перейшов на службу в кримінальний блок і до 2008 р пройшов кар'єрний шлях від оперуповноваженого до начальника кримінальної міліції Білоцерківського міського відділу міліції. З 2008 р Князєв керував міліцією Київської області. Восени 2014 р тобто з початком збройного протистояння на Донбасі, Князєв був призначений наказом Авакова на посаду т.в.о. заступника начальника Головного управління МВС України в Донецькій області - начальника кримінальної міліції. Цю посаду Князєв займав до літа 2015. Тоді ж був нагороджений "За особисту мужність і героїзм, проявлені при захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі" орденом Данила Галицького.

У липні 2015 р був призначений главою ГУ МВС в Закарпатській обл. Ця область дісталася Князеву після збройного конфлікту в Мукачево 11 липня 2015 року, коли "застосувавши гранатомети, бандити знищили два міліцейських авто, поранили чотирьох цивільних осіб і трьох співробітників міліції". 4 квітня 2016 р Князєв, якому, на думку МВС, вдалося навести порядок на Закарпатті, був призначений боротися з "бурштинової мафією" в Рівненській обл. На посаду глави Нацполіціі в Рівному Князєва також навів скандал в цій області - його попередника запідозрили в "кришуванні" нелегальних видобувачів бурштину. Але в Рівне Князєв не затримався і вже в листопаді був призначений главою Департаменту карного розшуку Нацполіціі України.