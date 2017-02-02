З 25 лютого 2017 року на електротранспорті Білої Церкви запроваджуються електронні квитки

З 25 лютого 2017 року на електротранспорті запроваджуються електронні квитки. Про це йдеться на сайті Білоцерківської міської ради. Чи подорожчає проїзд у тролейбусі з цього ж дня, наразі невідомо. Нагадаємо, виконком 17 січня підвищив вартість проїзду у тролейбусі до 3 грн., водночас передбачивши меншу вартість проїзду при купівлі проїзних, а також одноразових квитків у стаціонарних касах.

Прес-служба Білоцерківської міської ради повідомляє, що наразі консорціумом АСТЕК займається установкую обладнання для автоматизованої системи обліку оплати проїзду в тролейбусах за допомогою проїзних квитків.

2 лютого керуючий справами виконавчого комітету міської ради презентував міському голові електронні транспортні картки. Зокрема, будуть такі види Білоцерківських транспортних карток: багаторазові електронні картки, місячні проїзні – учнівський, студентський та проїзний загального користування.

Пенсіонери та пільгові категорії громадян й надалі користуватимуться електротранспортом безкоштовно, згідно чинного законодавства України.

Як користуватися автоматизованою системою обліку оплати проїзду в громадському транспорті, розкажуть навіть на квитанціях за комунальні платежі. А от де їх можна буде придбати, поки що не повідомляється.

Нагадаємо, Верховна Рада України 17 січня ухвалила Закон про впровадження у міському громадському транспорті електронного квитка.

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