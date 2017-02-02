З 25 лютого 2017 року на електротранспорті Білої Церкви запроваджуються електронні квитки

Прес-служба Білоцерківської міської ради повідомляє, що наразі консорціумом АСТЕК займається установкую обладнання для автоматизованої системи обліку оплати проїзду в тролейбусах за допомогою проїзних квитків.
2 лютого керуючий справами виконавчого комітету міської ради презентував міському голові електронні транспортні картки. Зокрема, будуть такі види Білоцерківських транспортних карток: багаторазові електронні картки, місячні проїзні – учнівський, студентський та проїзний загального користування.
Пенсіонери та пільгові категорії громадян й надалі користуватимуться електротранспортом безкоштовно, згідно чинного законодавства України.
Як користуватися автоматизованою системою обліку оплати проїзду в громадському транспорті, розкажуть навіть на квитанціях за комунальні платежі. А от де їх можна буде придбати, поки що не повідомляється.
Нагадаємо, Верховна Рада України 17 січня ухвалила Закон про впровадження у міському громадському транспорті електронного квитка.
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