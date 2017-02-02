Фракція "Самопомочі" виключила зі свого складу депутата

У Білоцерківській міській раді з'явився перший позафракційний депутат. Ним став Анатолій Гончар, якого депутати від "Самопомочі" викличюли зі своєї фракції. На прес-конференції 6 лютого Олександр Русс та Сергій Наконечний, депутати від "Самопомочі", пояснили причини такого рішення. Водночас у коментарі БЦ News Анатолій Гончар висловив свою точку зору на те, що відбулося. Не виключено, що услід за паном Гончаром із лав фракції можуть бути вкилючені ще кілька депутатів або ж вони самі висловлять бажання покинути цю фракцію.

"3 лютого відбулося засідання фракції, на якому 8 з 11 депутатів підтримали рішення про виключення із фракції депутата Анатолія Гончара. Таке рішення мотивоване тим, що 23 січня Анатолій Гончар як секретар постійної комісії з питань інвестицій, регуляторної політики, торгівлі, послуг та розвитку підприємництва, власності, комунального майна та приватизації скликав засідання комісії, яке відбувалося не у приміщенні міської ради, а на виїзді. При цьому він не повідомив про збори комісії ні голову Сергія Мартинюка, ні його заступника Володимира Коробчука, тим самим порушивши стаття 351 "Перешкоджання діяльності народного депутата України та депутата місцевої ради", - заявив на прес-конференції Сергій Наконечний.

Саме на цій комісії розглянули проект рішення "Про призначення та звільнення з посади керівників комунальних підприємств..."", який пізніше прийняли на сесії Білоцерківської міської ради 26 січня 2017 року. Це рішення передбачає призначення на посаду керівника комунального підприємства чи установи того кандидата, який буде рекомендований комісією. А до складу комісії входять по одному представнику від кожної депутатської фракції міської ради за їх поданням та один представник виконавчого органу Білоцерківської міської влади.

Це обурило міського голову Геннадія Дикого, який нині одноосібно приймає такі кадрові рішення, а тому він ветував прийняте рішення. Тож депутатам доведеться зібрати дві третіх голосів, аби подолати вето.

На запитання журналіста БЦ News чи будуть надалі вжиті подібні кроки щодо інших депутатів від "Самопомочі", які на сесіях не голосують синхронно з рештою депутатів фракції, Сергій Наконечний відповів: "Нічого неможливого не буває". Утім і Олександр Русс, і Сергій Наконечний спростували припущення, що у фракції "Самопомочі" назріває розкол.

Редакція також звернулася до депутата Анатолія Гончара з проханням прояснити ситуацію. "На мою думку наше засідання комісії відбулося правомірно, була присутня більшість депутатів комісії, які одноголосно підтримали проект рішення про порядок призначення керівників комунальних підприємств. Шкода, що це рішення не подобається міському голові та його однодумцям. Мене обрали білоцерківці для того, аби я відстоював їх позицію, інтереси, враховував їх потреби. Я й надалі продовжу це робити у складі фракції чи як позафракційний. На жаль, упродовж тривалого часу мої однопартійці не чули мене ні у питаннях кадрових, ні у питаннях фінансових. А провомірні мої дії чи ні, розсудить час та суд", - сказав БЦ News депутат Анатолій Гончар.

Таким чином, у фракції "Самопомочі" лишилося 10 депутатів. За власною інформацією БЦ News ряди цієї фракції готові покинути ще два депутати.