Прокуратура та СБУ проводить обшук на "Білоцерківська ТЕЦ" за фактом заволодіння 170 млн грн

Слідчим управлінням прокуратури Київської області спільно зі співробітниками Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економіки СБ України, із залученням спеціалістів національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг та енергоконтролю, проводиться обшук на території ПАТ «Білоцерківська ТЕЦ» з метою виявлення та фіксування фактів невиконання інвестиційних програм.

Слідчим управлінням прокуратури Київської області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, зареєстрованому за ч. 2 ст. 364 (зловживання влідою або службовим становищем) та ч. 2 ст. 364-1 (зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми) КК України.

Під час досудового розслідування прокуратурою Київської області виявлено факт заволодіння службовими особами ПАТ «Білоцерківська ТЕЦ» грошовими коштами споживачів електричної та теплової енергії Київської області на виробництво електричної та теплової енергії у сумі понад 170 млн гривень.

На даний час проводиться санкціонований обшук у ході якого збираються документи, які мають доказове значення у кримінальному провадженні.

Досудове розслідування триває.

Прес-служба

прокуратури Київської області