Увага! Білоцерківська РДА збирає речі та продукти харчування для мешканців Авдіївки

До уваги жителів Білоцерківщини!

На виконання доручення Президента України про вжиття невідкладних заходів щодо надання гуманітарної допомоги мешканцям Авдіївки, які постраждали внаслідок артилерійських та ракетних обстрілів з боку російських бойовиків та у зв'язку з організацією термінової доставки гуманітарної допомоги, Білоцерківська районна державна адміністрація організовує збір гуманітарного вантажу для мешканців Авдіївки (теплий одяг, дизпаливо, засоби обігріву, продукти харчування тощо).

Зібрану допомогу слід доставити 1-2 лютого 2017 року у кабінет № 226 Білоцерківської райдержадміністрації (Центр допомоги учасникам АТО). Телефон для довідок - 5-22-52, 5-33-47.

Не залишаймося байдужими до наших співвітчизників!