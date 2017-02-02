Важливо
Податковий календар на лютий-2017 - Четвер, 02 лютого 2017, 13:30

Увага! Білоцерківська РДА збирає речі та продукти харчування для мешканців Авдіївки

  • Четвер, лют. 02 2017
  • Автор 
Увага! Білоцерківська РДА збирає речі та продукти харчування для мешканців Авдіївки

До уваги жителів Білоцерківщини!

На виконання доручення Президента України про вжиття невідкладних заходів щодо надання гуманітарної допомоги мешканцям Авдіївки, які постраждали внаслідок артилерійських та ракетних обстрілів з боку російських бойовиків та у зв'язку з організацією термінової доставки гуманітарної допомоги, Білоцерківська районна державна адміністрація організовує збір гуманітарного вантажу для мешканців Авдіївки (теплий одяг, дизпаливо, засоби обігріву, продукти харчування тощо). 

Зібрану допомогу слід доставити 1-2 лютого 2017 року у кабінет № 226 Білоцерківської райдержадміністрації (Центр допомоги учасникам АТО). Телефон для довідок - 5-22-52, 5-33-47. 

Не залишаймося байдужими до наших співвітчизників!

SocButtons v1.5
Прочитано 434 раз
Опубліковано в Події

Додати коментар

Захисний код
Оновити

Наверх

Поділитись новиною

Відправити в FacebookВідправити в TwitterВідправити в LinkedInВідправити в OdnoklassnikiВідправити в Vkcom

  Сторінки в соц. мережах

Чи задоволені ви роботою нової міської влади за майже рік перебування на посадах?

так, в цілому справилися - 24.4%
ні, суттєво нічого не змінилося - 38.5%
можу відмітити лише розваги й асфальтування доріг - 23.1%
я не слідкую за діями влади - 3.8%
задумів і обіцянок багато, побачимо як далі буде - 10.3%

Всього голосів: 78
The voting for this poll has ended

Вибір редакції

Читайте також

Фото та відео