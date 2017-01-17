"Дачний" сезон у Білій Церкві триває

31 січня відбулося засідання депутатської постійної комісії з питань земельних відносин та земельного кадастру, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам'яток, історичного середовища та благоустрою, на якому розглянули питання щодо перспективного будівництва магістральної дороги через Залізничне селище та дачні кооперативи у Білій Церкві.

Це вже треті збори людей з цього питання. Варто зазначити, що вперше діалог перейшов у конструктивне русло. Головував на засіданні Володимир Вовкотруб, очільник земельної комісії, депутат від Радикальної партії Олега Ляшка. Саме завдяки його модеруванню дискусії криків та зойків практично не було, а присутні змогли розробити подальший порядок дій.

Нагадаємо, на суботніх зборах заступник міського голови Валерій Гнатюк зазначив, що сталася технічна помилка, а саме: вулиця магістральна має називатися місцевою вулицею районного значення. Та запевнив, що помилку виправлять. Тому Володимир Вовкотруб запитав в управління архітектури, як же виправити помилку?

Працівник управління містобудування та архітектури Олександр Голуб відповів так: «На Генплані є умовні позначення. Згідно умовних позначень, у нас помилки немає. Але по категоріям визначення доріг помилка дійсно є. Це житлова вулиця районного значення. А по Генеральному плану це вулиця магістральна. Тому ми напишемо лист на інститут, який розробляв Генплан, щоб з’ясувати, як правильно внести виправлення», - сказав Олександр Голуб.

Овва, але ж у суботу заступник міського голови Валерій Гнатюк запевняв громадян, що помилку вже виправили в інституті!

Та й чи була помилка? Можливо, київські архітектори завідомо малювали цю вулицю магістральною і, лише після втручання громади, влада визнала, що назву дороги треба поміняти. А якби мешканці Залізничного селища та дачних кооперативів не звернули увагу на це? А як бути, коли таку ж тривогу почнуть піднімати мешканці інших мікрорайонів, де теж по Генплану нанесені перспективні магістральні шляхи? Кожного разу будемо визнавати, що це помилка? І як вносити зміни, якщо, по закону, прийнятий Генплан не можна змінювати упродовж найближчих п’яти років?

Олександр Голуб вважає, що заради розвитку міста можна зносити забудови, якщо не зараз, то у далекій перспективі

31 січня БЦ News вдалося зв'язатися із Вірою Колодовою, яка представляла Генплан міста, розроблений НДПІ містобудування у квітні 2016 року. Вона повідомила, що ніякої помилки не було допущено, вулиця планувалася магістральною. "Це складне питання. Можливо, на етапі розробки детального плану забудови можна її звузити до житлової. Хоча у такому разі вона не буде виконувати своїх функцій. Але ми розробляли її як магістральну по тих данних, які дав нам Олександр Голуб, а це 24 м, бо 25 м там не виходило", - прокоментувала ситуацію Віра Колодова.

Тож виходить, що білоцерківська влада так поспішала із затвердженням Генплану, що навіть не звернули увагу, які дороги і де намальовані на цьому Генплані. Звісно, зрозуміти міського голову Геннадія Дикого та його відповідні профільні служби можна. Новий Генплан відкриває шлях для затвердження нових меж міста, а значить, білоцерківські підприємства уже будуть зареєстровані не в районі, а у місті, тобто й податки надійдуть у місто. Проте чи варто було аж так поспішати, коли на кону майно білоцерківців?

Також в.о. начальника юридичного відділу Сергій Постівий визнав, що нині діючий у законодавстві механізм громадського обговорення містобудівної документації неефективний. Адже громадяни не читають ні сайт міськради, ні місцеві газети, де було опубліковано оголошення про обговорення. А тому зауважень від містян практично не надходило. «Юридично були виконані всі вимоги закону, в частині ефективності їх виконання – у мене великі запитання. Чи є інші альтернативні механізми? Так, є. Коли було обговорення проекту Статуту м. Біла Церква ми, окрім оголошення, ще замовили виступи на радіостанції, на телебаченні. Чи є запитання до влади? Так, є. Тому що під час виборів знайшли механізм, як занести виборчу листівку у кожну хату, а коли мова зайшла про Генплан, то чомусь депутати не знайшли як вам повідомити. То тут треба брати відповідальність кожного на себе. І влади, яка не донесла у будь-який спосіб цю інформацію, і громадян, які не активні і не цікавляться ситуацією у міста та не читають місцеві ЗМІ», - каже Сергій Постівий.

Важко не погодитися з паном юристом. Дійсно, велика частина жителів міста не цікавиться поточними подіями, не читає місцеві ЗМІ, не намагається вдумливо розібратися, володіти інформацією. Більшість живе новинами від «сарафанного радіо». Це прикро, бо свідчить про незрілість громадянського суспільства в Україні на 26 році незалежності держави.

Олександр Поляруш дивується, як можна було при розробці Генплану не врахувати існуючу історичну забудову і тим самим створити проблеми сотням білоцерківців

«Обговорення Генплану було, але ніхто не акцентував увагу на тому, що зазначені майбутні дороги можливо пролягатимуть по чиїмсь городам, будинкам чи господарським будівлям. Якби людям на цьому акцентували увагу, то обговорення точно не пройшло б так легко і гладко», - заявив один із присутніх дачників, пан Степанський.

«Варто зазначити, що частина майбутніх доріг у новому Генплані просто переписана зі старого Генплану від 1984 року. Вони так і не були збудовані. Тоді земля вся була комунальна, ніхто не приватизував. А тепер таке право у громадян з’явилося, а тому, перед тим, як наносити ці міфічні дороги на новий Генплан, треба було врахувати існуючу забудову. Адже це питання не лише Залізничного селища. Така ж ситуація по Заріччю. Там теж дороги планують робити по забудованій території. Якщо дані садові ділянки дадуть приватизувати, то люди потім зможуть отримати компенсацію. А якщо врахувати вартість тих земельних ділянок, то дорога обійдеться в 100-200 млн. грн. То хто її буде будувати? Зараз місто ніяк не може викупити навіть 2 паї для того, щоб хоч кладовище розширити!», - сказав присутній на засіданні Олександр Поляруш, депутат Київоблради від Радикальної партії Олега Ляшка.

У присутніх громадян було запитання: навіщо ця дорога взагалі запроектована, кому вона потрібна? «Там великий район і він має відокремлюватися дорогами, тому і запроектована ця дорога», - пояснив Олександр Голуб.

А це і є новий Генплан. Коли його презентували, далеко не всі розуміли, які "підводні камені" в ньому закладені

Також пан Голуб вважає, що для розвитку міста все-таки потрібно щось зносити і будувати те, що треба місту. «Для будівництва дороги, де зараз проходить тролейбус, у радянський час було знесено 98 дворів, а людям дали компенсацію. Нині це всіх влаштовує, - нагадав Олександр Голуб.

«Звісно, тоді будувався Шинний завод, який був визнаний стратегічним об’єктом на рівні всього СРСР. Під нього будувався цілий мікрорайон Леваневського. Все було державне. І квартири державні давали. І було таке, що в центрі міста надавали вісім квартир, щоб сім’ю з приватного будинку розселити. Зрозуміло, чого той Генплан в ті часи мав право на життя. А сьогодні ресурсів для виконання цього Генплану немає», - заперечив Володимир Вовкотруб.

«Але ж Генплан розроблений не на 10 років, в на безстрокову перспективу, тому він має право бути у такому вигляді», - наполягав представник архітектури.

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Питання з дорогою через Залізничне селище за новим Генеральним планом розкрило давній, як сказав присутній на засіданні представник землевпорядної організації Віктор Бакай, «нарив». Адже мешканцям міста управління містобудування та архітектури не дозволяло приватизовувати земельні ділянки, по яким йдуть червоні лінії. Ті ж дачники ніяк не можуть зрозуміти: чому? Адже не маючи права власності на свою земельну ділянку, дачник у перспективі позбавлений права отримати компенсацію за неї. Можливо, саме й була така задумка у забороні приватизувати, щоб потім менше викуповувати землі у людей?

І саме на цій земельній комісії з’ясувалося, що дії управління містобудування та архітектури незаконні. Земельну ділянку можна приватизувати, навіть, якщо по ній йде червона лінія, лише з обмеженнями в забудові!

На цьому наголосила Світлана Ракарчук, очільник Держгеокадастру у Білій Церкві, процитувавши кілька статей Земельного кодексу. «80, 81 статті Земельного кодексу кажуть, що люди мають право приватизувати земельні ділянки, які їм раніше надані. Я не розумію, чому їм зараз не дають право на приватизацію. Їм лише треба надати обмеження на забудову. Червона лінія не дає права на забудову, але не обмежує право на приватизацію земельної ділянки. Людям треба дозволити їх приватизувати, а вже коли будуть кошти у міста, то вони зможуть ці ділянки віддати під будівництво дороги чи ще чогось, але отримають за це компенсацію. Стаття 83 не дозволяє передавати землі комунальної власності, але ділянки видані у садових товариствах ще у 50-60 роках, не є комунальними», - сказала Світлана Ракарчук.

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З цим категорично не погоджувався Олександр Голуб, представник управління містобудування та архітектури, яке й надало дачнику Анатолію Болбочану відмову у приватизації його земельної ділянки у дачному кооперативі. Зрештою, після тривалого цитування законодавства, суперечок та дискусій, крапку в цьому питанні нібито поставили.

В.о. начальника юридичного відділу Сергій Постівий віднайшов лист Державного комітету України із земельних ресурсів №39 від 1997 року щодо дотримання норм законодавства при передачі у земельну власність земельних ділянок у межах червоних ліній. «Тут чітко написано, що передача земельної ділянки відбувається на підставі матеріалів, що підтверджують їх розміри. Використання часток земельних ділянок, що опинилися за межами червоних ліній здійснюється відповідно до обмежень, які визначаться органами містобудування та архітектури з урахуванням Генерального плану населеного пункту», - сказав Сергій Постівий.

Сергій Постівий виявився одним із небагатьох чиновників, які не лише намагався розібратися у законодавстві, але й може вибачитися за помилки

«Це основне питання, - акцентував увагу присутніх Володимир Вовкотруб, - це питання зараз розв’язує ту ситуацію, яка з’явилася. – Архітектура має обов’язково взяти до виконання це роз’яснення Держкомзему. Прошу земкомісію це підтримати». Комісія підтримала.

Тому, шановні громадяни, зверніть на це увагу! Управління містобудування та архітектури БМР повинно взяти до уваги цей лист Держкомзему та дозволити вам приватизувати ваші земельні ділянки, навіть якщо вони виходять за межі червоних ліній. Проте вам накладуть обмеження на ту частину землі, що виходить за межі червоних ліній, тобто там ви зможете, умовно кажучи, вирощувати квіти, але не зможете будувати будинок. Проте, у разі будівництва на цій землі якихось важливих для міста споруд, ви зможете отримати компенсацію.

Також земельна комісія проголосувала за те, щоб у наступний вівторок, 7 лютого, заслухати представників інституту, який проектував Генплан м. Біла Церква, аби з’ясувати, як можна виправити помилку щодо дороги через Залізничне селище та дачні кооперативи.

Також мешканцям міста важливо розуміти, що вимагати скасувати рішення про Генплан недоцільно. По-перше, це не дасть змоги надалі встановити межі міста, а отже не дасть змоги розширити площу Білої Церкви та отримати більші надходження до бюджету міста. По-друге, це заблокує будь-які дії по місту, у тому числі вирішення питань по червоним лініям.

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26 січня депутати на сесії Білоцерківської міської ради вже проголосували за виділення коштів для розроблення плану зонування на всю територію Білої Церкви. Ця робота має бути завершена орієнтовно у вересні 2017 року. Після чого буде громадське обговорення плану зонування. Тож не проґавте! Після цього будуть розробляти детальні плани забудови мікрорайонів. Теж не проспіть! І аж потім можуть зсунути червоні лінії по межі існуючої забудови, а ви зможете, нарешті приватизувати свої будівлі, передати їх у спадок, прописатися, продати, оформити субсидію тощо.

Одним словом, громадянам не треба чекати поки проблема дійде до власного порогу, а включатися в роботу уже зараз під час громадських обговорень плану зонування та детального плану забудови.