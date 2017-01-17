Вітаємо з Днем Соборності України!

Прийміть щирі вітання з нагоди Дня Соборності України!
Це святом є символом національного єднання, воно яскраво демонструє споконвічне прагнення українців жити у незалежній, єдиній соборній державі.
Нині ми переживаємо складні часи. Наші вороги посягнули на незалежність, єдність та цілісність Української держави. Проте український народ у єдиному пориві піднявся на боротьбу з агресором. Ми довели усьому світові, що Україна не ділиться на Західну і Східну. Україна єдина. І це є запорукою нашої перемоги.
У цей святковий день зичимо всім нам миру, злагоди, порозуміння та глибокої віри у майбутнє.
З Днем Соборності!
З повагою Білоцерківська міська організація партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність»