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Вітаємо з Днем Соборності України!

  • П'ятниця, січ. 20 2017
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Вітаємо з Днем Соборності України!

Шановні білоцерківці!

Прийміть щирі вітання з нагоди Дня Соборності України!

Це святом є символом національного єднання, воно яскраво демонструє споконвічне прагнення українців жити у незалежній, єдиній соборній державі.

Нині ми переживаємо складні часи. Наші вороги посягнули на незалежність, єдність та цілісність Української держави. Проте український народ у єдиному пориві піднявся на боротьбу з агресором. Ми довели усьому світові, що Україна не ділиться на Західну і Східну. Україна єдина. І  це є запорукою нашої перемоги.

У цей святковий день зичимо всім нам миру, злагоди, порозуміння та глибокої віри у майбутнє.

З Днем Соборності!

З повагою Білоцерківська міська організація партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність»

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