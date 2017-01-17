Коли у місті стане легше дихати?

16 січня білоцерківці вже відчули запах диму у повітрі. 17 січня дихати стало ще важче. БЦ News вирішив з’ясувати, чи відслідковують цю ситуацію у місті контролюючі органи та з чим пов’язана така задимленність.

Місцева санепідемстанція на запитання журналіста БЦ News чи може хтось прокоментувати стан повітря у місті, відповіла, що зробити це нікому, адже служба знаходиться у процесі реорганізації.

Юрій Кузнєцов, начальник управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Білоцерківської міської ради, розповів, що задимленість пояснюється тим, що немає вітру, водночас відбувається вимерзання приземного шару повітря, що настало після відлиги. За таких умов дим від котелень, заводів, вихлопні гази не можуть піднятися угору, а розповсюджуються у приземній товщі повітря.

Також він зазначив, що у місті різко зросла кількість підприємств, які перейшли з газу на дрова, що також сприяє забрудненню атмосфери.

На жаль, контролювати таку задимленість практично нікому. За слова начальника відділу охорони навколишнього середовища Білоцерківської міської ради Андрія Гончара, діє заборона на перевірку підприємств. Тому відділ може перевірити чим опалюють приміщення підприємці лише за скаргою мешканців міста. При цьому відділ може підготувати лист на Державну інспекцію з охорони навколишнього середовища, яка й має перевірити та, у разі потреби, оштрафувати такі підприємства.

Проте на практиці ці дії практично не виконуються, адже навіть уряд України закликає мешканців переходити з газу на альтернативні види опалення.

Тож залишається сподіватися на покращення погодних умов. За даними Гідрометцентру, у найближчі три доби ситуація не покращиться.