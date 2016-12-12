Вартість проїзду у тролейбусі все-таки подорожчає, а проїзні стануть дешевшими

11 січня відбулося ще один круглий стіл щодо формування тарифу на проїзд у тролейбусах Білої Церкви. Перше засідання відбулося 21 грудня 2016 року. Цього разу керуючий справами виконкому Білоцерківської міської ради Максим Свірський ще раз нагадав, що збільшення тарифу необхідне, адже збільшилася вартість ремонту на 72%, матеріалів та запчастин - 35-65%, мінімальний розмір зарплати зріс удвічі, електрика здорожчала з 1, 35 грн за 1 кВт до 2, 26 грн. за 1 кВт.

Також на цей раз врахували зауваження, які лунали при першому обговоренні, та оприлюднили розрахунок тарифу на проїзд у міському електротранспорті, який складає 3, 23 грн.

Якщо коротко, у цей розрахунок включено:

- Обсяг пасажироперевезень – 15 237, 3 тис.

- Повна собівартість послуг – 49 683, 6 тис. грн.

- Інвестиційна складова – 0

- Планова рентабельність - 0

- Чистий дохід від інших видів діяльності – 390 тис. грн.

Розрахунковий тариф на проїзд вийшов 3, 23 грн.

Також, за словами Максима Свірського, врахували побажання Громадської ради при виконкомі Білоцерківської міської ради, яка пропонувала розглянути можливість меншого підвищення вартості проїзду.

Зокрема, раніше планувалося, що тариф зросте до 3 грн, а вартість проїзних буде такою: для громадян – 75,0 грн; для студентів денної форми навчання – 50,0 грн. / за електронними студентськими квитками – 45,0 грн.; для учнів загальноосвітніх шкіл – 25,0 грн./ за електронними учнівськими квитками – 20,0 грн.

Міська влада погодилася знизити вартість проїзного: для громадян – 60,0 грн; для студентів денної форми навчання – 40,0 грн. / за електронними студентськими квитками –35,0 грн.; для учнів загальноосвітніх шкіл – 20,0 грн./ за електронними учнівськими квитками – 15,0 грн.

Таким чином, вартість однієї поїздки при купівлі проїзного за 60 грн становитиме 1, 36 грн. (60 розділити на 44 поїздки у місяць (по дві поїздки у робочий день).

При цьому вартість проїзду при разовій купівлі у водія чи кондуктора все-таки становитиме 3 грн.

Також під час обговорення було зазначено, що підвищення проїзду у тролейбусах відбудеться тільки після того, як всі вони будуть обладнані пристроями для автоматичного зчитування проїзних карток, тобто орієнтовно у І кварталі 2017 року.

Однак, у присутніх виникло чимало запитань, тому процес обговорення затягнувся на дві години. Найбільш активними були представники Громадської ради при виконавчому комітеті білоцерківської міської ради. Вони цікавилися, чи доцільно було закуповувати уживані тролейбуси з Європи, які вже 25 років експлуатувалися, замість того, щоб купити одну, але нову машину. Також цікавилися, як будуть їздити пенсіонери та інші категорії пільговиків, де купити проїзні, як видаватимуть картку білоцерківця, по якій теж можна буде проїхати у тролейбусі, як відійти від практики оплати проїзду у водія, що створює небезпеку руху тощо.