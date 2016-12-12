Поліція виявила 182 п'яних водія на новорічні свята

Правоохоронцями Білоцерківського відділу поліції проводяться повсякденнізаходи з виявлення водіїв транспортних засобів у стані алкогольного сп’яніння та профілактики і попередженнядорожньо-транспортноготравматизму. Тільки за Новорічні та Різдвяні свята, поліцейськими Білоцерківщини, завдяки проведенню посилених профілактичних заходів на дорогах, було виявлено 182 водія, які керували автомобілем в стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння, із них 64 були зупинені протягом минулого тижня.

На всіх правопорушників складено адміністративні протоколи за ст. 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення, рішення по яким буде приймати суд.

Нагадаємо, що санкція ч.1 ст.130 КУпАП передбачає накладення штрафу на водіїв у розмірі шестисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (10 200 гривень) з позбавленням права керування транспортними засобами на строк один рік.

Повторне протягом року вчинення будь-якого з порушень, передбачених частиною першою цієї статті тягне за собою накладення штрафу на водіїв у розмірі однієї тисячі двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (20400 гривень) з позбавленням права керування транспортними засобами на строк три роки.

Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені особою, яка двічі протягом року піддавалася адміністративному стягненню за керування транспортними засобами у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння тягнуть за собою накладення штрафу на водіїв у розмірі двох тисяч чотирьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (40800 гривень) з позбавленням права керування транспортними засобами на строк десять років.

Звертаючись до водіїв хочу зауважити, що сівши за кермо транспортного засобу в стані сп’яніння, ви наражаєте на небезпеку не тільки себе, а й інших учасників дорожнього руху, - зазначив начальник Білоцерківського відділу поліції Сергій Возненко. Пам’ятайте, пияцтво за кермом це злочин.

Білоцерківський відділ поліції

ГУ Національної поліції в Київській області