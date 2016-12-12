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Шахраї з початку року вже виманюють гроші за "звільнення родичів з неприємності"

  • Середа, січ. 04 2017
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Шахраї з початку року вже виманюють гроші за &quot;звільнення родичів з неприємності&quot;

Незважаючи на широку профілактично-роз’яснювальну кампанію та регулярні попередження з боку поліції, громадяни через свою неуважність та безпечність продовжують ставати жертвами шахраїв усіх мастей.

З перших днів цього року в місті Біла Церква до активних дій взялись телефонні шахраї. Вони дзвонять на телефон увечері або вночі. Незнайомий голос повідомляє, що син (чоловік, онук) абонента затриманий поліцією або потрапив в якусь біду, аварію тощо.

Якщо жертва починає нервувати й розпитувати подробиці, аферист не дає їй вийти зі стресової ситуації й веде діалог так, що потерпілий погоджується допомогти родичеві і слухняно виконує поради «посередника». Інколи шахраї просять не відключати телефон, щоб позбавити людей можливості передзвонити родичам і з’ясувати реальну картину. Інколи вони міняють голос і представляються родичами.

Мета одна — виманити гроші, які жертва, «рятуючи» родича, має переказати на банківський рахунок, віддати готівкою кур’єру або скинути кошти з вікна квартири. 

Так днями, після телефонних дзвінків, троє жителів міста Біла Церква за визволення своїх синів з «неприємності», добровільно віддали в руки шахраїв у сукупності понад 10 тисяч гривень.

Правоохоронці застерігають громадян від необдуманих кроків, які можуть в подальшому вартувати заощаджень чи цінних речей, за якими полюють зловмисники.

Шановні громадяни, проінформуйте своїх рідних та знайомих про такий вид шахрайських дій – цим ви убезпечите їх від злочинних посягань зловмисників – застерігає начальник Білоцерківського відділу поліції, Сергій Возненко та негайно телефонуйте на гарячу лінію «102».

Білоцерківський відділ поліції

 ГУ Національної поліції в Київській області

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