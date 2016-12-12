Поліція перевіряє законність продажу новорічних дерев у Білій Церкві

Поліцейські Білоцерківщини нагадують, що ялинки законно вирощені, зрубані та привезені на торгівельну точку мають певні особливості, кожне деревце повинно мати спеціальне клеймо на зрубі дерева, яке засвідчує право на його реалізацію і безпечність хвої та відповідні штрих-коди, що свідчить про те, де куплено лісову красуню. Ялинка вважається законно придбаною лише при їх наявності. У кожного продавця ялинок повинна бути товаротранспортна накладна та спеціальний дозвіл органів місцевого самоврядування на їх продаж.

Ось так мають виглядати законно зрублені ялинки

За порушення законодавства, яким регулюється купівля-продаж новорічних ялинок, передбачена відповідальність. Так, згідно з Кодексом України про адміністративні правопорушення, «незаконна порубка дерев хвойних порід» (ст.65) тягне за собою накладення штрафу на громадян у розмірі від 5 до 10 неоподаткованих мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від 7 до 12 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. «Порушення правил благоустрою територій міст та інших населених пунктів» (ст. 152) тягне за собою накладення штрафу на громадян від двадцяти до вісімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб, громадян - суб'єктів підприємницької діяльності - від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. «Торгівля з рук у невстановлених місцях» (ст. 160) передбачає покарання у виді накладення штрафу від 1 до 7 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією предметів торгівлі або без такої.

Олександр Галашевський

Білоцерківський відділ поліції

ГУ Національної поліції в Київській області