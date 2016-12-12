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Збір допомоги для 72 ОМБР

  • П'ятниця, груд. 09 2016
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Збір допомоги для 72 ОМБР

Закликаємо Вас долучитися до збору допомоги для наших героїв захисників. Адже кожний, нехай і невеликий внесок – шлях назустріч великій спільній справі збереження цілісності нашої країни.

Прийом гуманітарної допомоги здійснюється в приміщенні КП БМР «Тролейбусне управління» за адресою: м.Біла Церква, вул.. Леваневського, 135, а.

Про перелік необхідних речей та додаткову інформацію можна дізнатися детальніше за телефоном:  7-19-90.

Додатково наводимо необхідний для 72-ОМБр речей.

Потреби Кількість на відповідальних
  кожному - по Шт.,
1.     Папір офісний А4 ; 2
2.     Тоннер для заправки лазерного принтера CANON6030; 1
3.     Тоннер для заправки лазерного принтера HP2030; 1
4.     Клей ПВА; 1
5.     Скотч широкий; 1
6.     Скотч вузький; 1
7.     Маркера текстовиділячі; 1
8.     Прості олівці «НВ» ; 5
9.     Ластик канцелярський; 2
10.   Ніж канцелярський ; 1
11.   ножиці канцелярські ; 1
12.   Леза до ножа канцелярського- к-та; 1
13.   Коректор текстовий ; 1
14.   Скребки канцелярські – пачок; 1
15.   Папки паперові із зав’язками ; 2
16.  Кнопки канцелярські –пачок; 1
17.   Дирокол – 2 шт; 1
18.   Стиплер канцелярський №10 ; 1
19.   Скоби під канцелярський стиплер №10  пачки; 1
20.   Папки для файлів – пачки; 1
21.   Лінійка металева 50 см – ; 1
22.  Зажими канцелярські –  упаковки; 1
23.   Планшет «Sigma» -  ; 1
24.   Мобільні телефони «Sigma» ; 1
25.   Генератор дизельний 4-5 кВт ; 1
26.   Принтер 3х1  ; 1
28.   Тепловізор «Pulsa»r ; 1
29.   Виносний акумулятор до тепловізора «Pulsa»r ; 1
30.   Дальномір ; 1
32.  Ноутбук ; 1
33.   Круги для болгарки обрізні 230 мм ; 5
34.  Електроди 3 мм  уп; 1
35.  Фортуна – 3 шт; 1
36.   Набір ключів автомобільних – к-тів; 2
37.   Герметик термостійкий автомобільний ; 1
38.   Клейонка чорна –рулона; 1
39.  Електропаяльник 12-24 В ; 1
40.  ВД20- балончиків; 5
41.   Хомути діаметром 10,15,20,25 – по шт; 200
42.  Електродрель 1
43.  Зйомник ; 1
44.  Пульвезатор ; 1
ФОЛЬГИРОВАННЫЙ УТЕПЛИТЕЛЬ (Метализированная пленка/ Алюминиевая фольга) 100 м пог

За матеріалами сайту Білоцерківської міської ради

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