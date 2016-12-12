Збір допомоги для 72 ОМБР

Прийом гуманітарної допомоги здійснюється в приміщенні КП БМР «Тролейбусне управління» за адресою: м.Біла Церква, вул.. Леваневського, 135, а.
Про перелік необхідних речей та додаткову інформацію можна дізнатися детальніше за телефоном: 7-19-90.
Додатково наводимо необхідний для 72-ОМБр речей.
|Потреби
|Кількість на відповідальних
|кожному - по Шт.,
|1. Папір офісний А4 ;
|2
|2. Тоннер для заправки лазерного принтера CANON6030;
|1
|3. Тоннер для заправки лазерного принтера HP2030;
|1
|4. Клей ПВА;
|1
|5. Скотч широкий;
|1
|6. Скотч вузький;
|1
|7. Маркера текстовиділячі;
|1
|8. Прості олівці «НВ» ;
|5
|9. Ластик канцелярський;
|2
|10. Ніж канцелярський ;
|1
|11. ножиці канцелярські ;
|1
|12. Леза до ножа канцелярського- к-та;
|1
|13. Коректор текстовий ;
|1
|14. Скребки канцелярські – пачок;
|1
|15. Папки паперові із зав’язками ;
|2
|16. Кнопки канцелярські –пачок;
|1
|17. Дирокол – 2 шт;
|1
|18. Стиплер канцелярський №10 ;
|1
|19. Скоби під канцелярський стиплер №10 пачки;
|1
|20. Папки для файлів – пачки;
|1
|21. Лінійка металева 50 см – ;
|1
|22. Зажими канцелярські – упаковки;
|1
|23. Планшет «Sigma» - ;
|1
|24. Мобільні телефони «Sigma» ;
|1
|25. Генератор дизельний 4-5 кВт ;
|1
|26. Принтер 3х1 ;
|1
|28. Тепловізор «Pulsa»r ;
|1
|29. Виносний акумулятор до тепловізора «Pulsa»r ;
|1
|30. Дальномір ;
|1
|32. Ноутбук ;
|1
|33. Круги для болгарки обрізні 230 мм ;
|5
|34. Електроди 3 мм уп;
|1
|35. Фортуна – 3 шт;
|1
|36. Набір ключів автомобільних – к-тів;
|2
|37. Герметик термостійкий автомобільний ;
|1
|38. Клейонка чорна –рулона;
|1
|39. Електропаяльник 12-24 В ;
|1
|40. ВД20- балончиків;
|5
|41. Хомути діаметром 10,15,20,25 – по шт;
|200
|42. Електродрель
|1
|43. Зйомник ;
|1
|44. Пульвезатор ;
|1
|ФОЛЬГИРОВАННЫЙ УТЕПЛИТЕЛЬ (Метализированная пленка/ Алюминиевая фольга)
|100 м пог
За матеріалами сайту Білоцерківської міської ради