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Працівник Білоцерківської РДА наживався на санаторних путівках

  • Четвер, груд. 08 2016
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Працівник Білоцерківської РДА наживався на санаторних путівках

Білоцерківською місцевою прокуратурою в суді доведено вину працівника управління соціального захисту населення Білоцерківської РДА у вчиненні злочинів, передбачених ч.ч. 1, 3 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) та ч.ч. 1, 3 ст. 191 (шахрайство, вчинене у великих розмірах) КК України.

Нагадаємо, що з вересня 2012 року по травень 2014 року посадовець на власний розсуд розпоряджалася санаторно-курортними путівками, шляхом внесення до них неправдивих відомостей про те, що громадяни, котрим остання видавала путівки, відносяться до категорії осіб, які мають право на отримання безкоштовної путівки, чим спричинила розтрату коштів державного бюджету на загальну суму майже 50 тисяч гривень.

Крім того, за результатами судового розгляду, задоволено позовну заяву прокуратури про стягнення до місцевого бюджету з винної особи у примусовому порядку матеріальну шкоду, заподіяну державі внаслідок вчинення злочину, та стягнуто з обвинуваченої невідшкодовану суму завданих збитків в сумі понад 41 тисячу гривень.

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