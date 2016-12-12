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Шановні білоцерківці, представники органів місцевого самоврядування!

  • Середа, груд. 07 2016
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Шановні білоцерківці, представники органів місцевого самоврядування!

Прийміть щирі вітання з Днем місцевого самоврядування – державним святом, що підкреслює вагомість цього важливого інституту місцевої демократії!

Місцеве самоврядування відіграє ключову роль у демократизації суспільства, оскільки становлення і розвиток нашої країни як незалежної держави у великій мірі пов’язані з розвитком місцевої ініціативи, зростанням ролі громади та відповідальності кожного її члена за долю свого рідного краю.

Шановні представники органів місцевого самоврядування! В сьогоднішній непростий час реформ і перебудов, небувалої активності суспільства дуже важливо бути максимально виваженими і мудрими  при прийнятті рішень, відкритими під час спілкуванням зі своїми земляками, далекоглядними при розробці перспективних планів і проектів розвитку міста.   З нагоди свята бажаємо усім наснаги, нових здобутків у нашій спільній справі, здоров’я, миру, злагоди, активної громадської позиції та єдності.

З повагою Білоцерківська міська організація партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність»

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