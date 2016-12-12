Шановні білоцерківці, представники органів місцевого самоврядування!

Місцеве самоврядування відіграє ключову роль у демократизації суспільства, оскільки становлення і розвиток нашої країни як незалежної держави у великій мірі пов’язані з розвитком місцевої ініціативи, зростанням ролі громади та відповідальності кожного її члена за долю свого рідного краю.

Шановні представники органів місцевого самоврядування! В сьогоднішній непростий час реформ і перебудов, небувалої активності суспільства дуже важливо бути максимально виваженими і мудрими при прийнятті рішень, відкритими під час спілкуванням зі своїми земляками, далекоглядними при розробці перспективних планів і проектів розвитку міста. З нагоди свята бажаємо усім наснаги, нових здобутків у нашій спільній справі, здоров’я, миру, злагоди, активної громадської позиції та єдності.

З повагою Білоцерківська міська організація партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність»