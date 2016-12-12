Вітаємо з Днем Збройних Сил України

Прийміть найщиріші вітання з нагоди свята – Дня Збройних Сил України!

25 літ тому було прийняте рішення про створення національного війська, на яке покладалася відповідальна місія: обороняти Україну, захищати її суверенітет, територіальну цілісність та недоторканість. І сьогодні виконання цього завдання для Збройних Сил України є як ніколи важливим – українським військовим доводиться в реальних бойових умовах відстоювати незалежність і цілісність нашої держави.

Висловлюємо вдячність всім захисникам, котрі, ризикуючи власним життям, з честю та гідністю виконують свій громадянський та військовий обов’язок, мужньо протистоять агресорам та терористам.

Шановні воїни! Нехай любов до рідної землі, народна повага надихають Вас на перемогу у нелегкій справі служіння народу України!

Сили духу Вам і незламної волі! Здоров'я і благополуччя! Миру і злагоди!

З повагою Білоцерківська міська організація партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність»