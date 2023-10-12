У Білій Церкві планують створити Центр ментального здоров'я

8 лютого під час засідання 50 сесії було затверджено Програму збереження ментального здоров’я та психосоціальної підтримки населення Білоцерківської міської територіальної громади у сфері освіти на 2024-2026 роки. У рамках цієї програми планується створити Центр ментального здоров'я.

Програма розрахована на такі цільові групи населення:

Забезпечення збереження ментального здоров’я всіх учасників освітнього процесу в громаді та побудова системи міжвідомчої взаємодії щодо психосоціальної підтримки населення Білоцерківської міської територіальної громади, зокрема у сфері освіти, відбуватиметься відповідно до Всеукраїнської програми ментального здоров’я «Ти як?»

діти з особливим освітніми потребами;

діти з інвалідністю;

діти з числа внутрішньо переміщених осіб та члени їхніх родин;

діти, які мають статус постраждалих від воєнних дій, та члени їхніх родин;

діти із родин загиблих/померлих і дійсних військовослужбовців та члени їхніх родин;

працівники закладів й установ освіти з числа внутрішньо переміщених осіб та члени родин військових;

працівники закладів й установ освіти з низьким рівнем резильєнтності (стресостійкості) та ін.

Завдання Програми є :

1) проведення інформаційно-комунікаційної кампанії щодо важливості турботи про ментальне здоров’я серед учасників освітнього процесу та інших категорій мешканців громади;

2) діагностування і турбота щодо психічного здоров’я всіх учасників освітнього процесу які мають складні емоційні стани, що потребують професійної уваги;

3) створення центру ментального здоров’я у складі Навчально-методичного центру психологічної служби Управління освіти і науки Білоцерківської міської ради та організація його діяльності на постійній основі як комунікаційної та тренінгової платформи для всіх закладів, установ, комунальних підприємств громади відповідно до їхніх запитів;

4) психосоціальна підтримка всіх учасників освітнього процесу ресурсами психологічних служб закладів й установ освіти та соціальних служб громади (відповідно до повноважень);

5) залучення недержавних та громадських об’єднань/організацій до проведення навчання серед різних категорій населення щодо оволодіння техніками збереження і підтримки психічного здоров’я, формування власної резильєнтності тощо;

6) підвищення кваліфікації освітян щодо надання першої психологічної допомоги та подолання стресу;

7) підготовка тренерів із числа практичних психологів, соціальних педагогів, учителів біології тощо в різних напрямах і техніках щодо збереження і підтримки психічного здоров’я;

8) навчання дітей, учнівської та студентської молоді, педагогічних, науково-педагогічних і непедагогічних працівників, представників батьківської громади та інших категорій населення громади технікам самодопомоги тощо.

Доповідаючи питання депутат Юрій Петрик наголосив, що для реалізації вищезазначених завдань у нашій громаді буде створений Центр ментального здоров'я.