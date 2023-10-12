У Білій Церкві військовослужбовці можуть отримати нові професійні навички

У Білій Церкві в Центрі ветеранського розвитку захисники та їхні рідні можуть отримати професійні навички, зокрема, в аграрній сфері.

За підтримки Мінветеранів на Київщині працює вже другий Центр ветеранського розвитку. Базою для нього став Білоцерківський національний аграрний університет.

Завдяки потужним освітнім та матеріально-технічним спроможностям вишу демобілізовані Захисники і Захисниці, члени їхніх сімей мають змогу проходити тут професійну адаптацію (навчання й перепідготовку), отримати необхідну психологічну, соціальну, юридичну та іншу допомогу для підтримки реінтеграції від військової служби до цивільного життя.

Зокрема, фахівцями вишу розроблені унікальні освітні програми для наших ветеранів та членів їхніх родин, які бажають започаткувати власну справу за аграрним напрямком, працювати на розвиток агропромислового комплексу України.

Крім того, у Центрі ветерани і військові можуть проводити обговорення і зустрічі, а також планувати спільні бізнес-моделі чи громадські активності.

За додатковою інформацією звертайтеся до Центру ветеранського розвитку при Білоцерківському національному аграрному університеті за контактами: