ВПО та українські мігранти, які повертаються з-за кордону, зможуть отримувати допомогу малозабезпеченим родинам

26 січня Уряд прийняв постанову, яка розширює можливості призначення допомогти малозабезпеченим, щоб ті родини, які опинились у ризику бідності, могли активніше нею користуватися.

Зокрема, раніше допомога малозабезпеченим родинам не могла призначатися, якщо в родині є працездатні особи, які не працюють, або за них не сплачувався ЄСВ протягом попередніх 3-х місяців перед зверненням по цю допомогу. Фактично це унеможливлювало отримання такої допомоги родинами ВПО, які перемістились і внаслідок переміщення втратили роботу, а також родинами вимушених українських мігрантів, які повертаються з-за кордону після тривалого перебування там.

Відтепер цю ситуацію змінено. Оскільки Уряд має на меті підтримати ВПО та українців, які повертатимуться із-за кордону та ще не встигли працевлаштуватись в Україні і не мають власних джерел доходів, допомога призначатиметься на 6 місяців:

для родин, що повернулись в Україну після тривалого (понад 90 днів поспіль) перебування за кордоном, навіть якщо в таких родинах є працездатні непрацюючі особи, які не сплачували ЄСВ.

для родин внутрішньо переміщених осіб, які, внаслідок переміщена, не працювали або не сплачували ЄСВ.

Водночас, аби сприяти поверненню українців до економічно незалежного і самостійного життя, виплата допомоги для малозабезпечених поєднується з інструментами стимулювання до працевлаштування.

Так, якщо в родині ВПО чи мігрантів, які повертаються, є працездатні особи, які не працюють, після призначення допомоги малозабезпеченим вони мають протягом двох місяців після призначення допомоги сприяти своїй економічній самостійності - тобто або працевлаштуватись, або стати на облік в Державному центрі зайнятості, аби фахівці Центру допомогли таким особам знайти роботу, чи, за потреби, пройти перенавчання та перекваліфікацію.

Нагадаємо, допомога малозабезпеченим призначається тим родинам, у яких сукупний розмір доходів не перевищує рівень забезпечення прожиткового мінімуму для сім’ї, так наразі (для працездатних осіб це - 55% прожиткового мінімуму (1665.4 грн), для дітей - 140 % ( віком до 6 років - 3 588,2 грн, від 6-18 років - 4 474.40 грн), для осіб, які втратили працездатність - 100% (2 361 грн). Таким чином допомога розраховується як різниця рівнем забезпечення прожиткового мінімуму для сім’ї та її середньомісячним сукупним доходом.

«З 1 березня запрацюють нові справедливі правила допомоги ВПО. Виплати будуть продовжені ще на 6 місяців для ВПО з числа пенсіонерів. Виплати будуть продовжені для наших громадян, які мають інвалідність 1 або 2 групи, для дітей з інвалідністю, для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Також продовжуємо виплати для працездатних громадян, які стали на облік в Центр зайнятості або працевлаштувались», — відзначив очільник Уряду.

Загалом, за словами Прем’єр-міністра, держава продовжить підтримувати виплатами більш ніж 1,5 мільйона внутрішньо переміщених осіб.

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