Як зростуть пенсії у 2024 році та чи буде індексація?

Вже 1 січня в Україні змінилися деякі соціальні показники. Прожитковий мінімум, який не змінювався з грудня 2022 року, наразі становить 2 тис. 920 гривень (було 2 тис. 589 гривень). Зростання прожиткового мінімуму спричинило збільшення розміру низки соціальних виплат, докладніше – у матеріалі «Слово і діло».

Мінімальна пенсія в Україні зросла із 2 тис. 93 гривень до 2 тис. 361 гривень, максимальна – з 20 тис. 930 гривень до 23 тис. 610 гривень.

Індексацію всіх пенсій заплановано провести з 1 березня. Цього року її мають провести за новою бальною системою, щоб зрівняти виплати громадянам, які вийшли на пенсію у різний час.

Міністерка соціальної політики Оксана Жолнович наприкінці року припустила, що у разі проблем із наданням міжнародної фінансової допомоги індексація може і не відбутися. Однак, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що індексацію проведуть, як і передбачено законом.

Посилено вимоги до розміру стажу, необхідного для виходу на пенсію. Тепер українці можуть вийти на пенсію у 60 років за наявності щонайменше 31 року стажу, у 63 роки – 21-31 року, у 65 років – 15-21 року.

Як надалі відповідно до закону «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» змінюватиметься мінімально необхідний розмір стажу – на інфографіці.

Зазначимо, що стаж можна докупити: за кожен місяць, якого бракує, потрібно сплатити внесок у сумі мінімального страхового внеску на дату укладення договору, помноженого на коефіцієнт 2.