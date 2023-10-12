Уряд під час засідання 19 грудня ухвалив постанову, що уточнює вимоги до облаштування захисних споруд цивільного захисту. Про це повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

«Це норми пішохідної доступності, чіткий облік укриттів державою, громадами та підприємствами, акумулювання даних в Інформаційній системі, за яку відповідальна ДСНС і яка інтегрована з іншими державними реєстрами», — зауважив очільник Уряду.

За словами Дениса Шмигаля, вся інформація про наявність укриттів буде доступна через Дію у вигляді інтерактивної мапи. Кожен українець зможе оцінити стан укриття, спрямувати скаргу або ж подати свою пропозицію. Аналогічна система вже працює щодо пунктів незламності.

Прем’єр-міністр наголосив, що надійні укриття повинні бути в усіх школах і дитсадках. Уряд виділив на це 1,5 млрд грн. За даними ОВА, понад 80% освітніх закладів мають відповідні сховища.

Наступного року Уряд спрямує ще 2,5 млрд грн субвенції для створення безпечних умов.

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