Графік руху метро між станціями "Теремки" та "Деміївська"

У КМДА планують ввести єдиний квиток на маршруті між станціями метро "Теремки" та "Либідська". Це варіант безкоштовного проїзду, який здійснюватиметься автобусами.

"Я вважаю це найголовнішім питанням. Тому що це стосується насамперед комфорту та справедливості щодо людей. Воно вже на фініші. Зараз вирішується - чи буде це єдиний квиток або ж автобус буде просто безкоштовно їздити від станції метро "Либідська" і до "Теремків", — сказав депутат Київради Дмитро Білоцерківець.

КМДА підготувала графік човникового руху поїздів столичного метро між відрізаними станціями метро "Теремки" та "Деміївська". Прохід пасажирів на станції, для уникнення скупчень людей регулюватиметься працівниками метро.

На цій ділянці кожною з двох колій буде їхати поїзд з інтервалом 13 хв. та 17 хв. залежно від напрямку руху. Це так званий принцип фунікулера, або ж човниковий рух.

З графіком можна ознайомитися ТУТ