Яким категоріям переселенців продовжать виплати після 1 лютого 2024 року?

Виплата допомоги, з огляду на повідомлення, поєднуватиметься з наданням соціальних послуг (передусім, послуг з догляду за дітьми, таких як "муніципальна няня"), а також стимулами для працездатних членів родин шукати роботу, звертатись за грантовими програмами для започаткування власної справи, проходити перенавчання тощо.
"Механізм виплат буде поєднано з іншими механізмами підтримки родин, щоб допомогти їм знову стати на ноги після переміщення та інтегруватись у нові громади", – йдеться в повідомленні.
Цією ж постановою пропонується "суттєво переглянути" можливості призначення допомоги малозабезпеченим, щоб ті родини, які опинились у ризику бідності, могли активніше нею користуватися.
Текст проєкту постанови поки що не публікувався.
У кінці листопада омбудсмен Дмитро Лубінець повідомив, що з 1 лютого понад 2 млн ВПО втратять державну підтримку на проживання через зміни в законодавстві. За його оцінками, грошову допомогу отримуватимуть понад 170 000 ВПО, тоді як зараз це 2,6 млн.