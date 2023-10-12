У Білій Церкві затвердили дві програми, які допоможуть ОСББ впроваджувати заходи з енергоефективності

30 листопада під час 47 сесії БМР депутати підтримали два рішення, які стосуються впровадження енергоефективних заходів у багатоповерхівках нашого міста.

Перша - Програма з відшкодування частини витрат на енергоефективні заходи для об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) Білоцерківської міської територіальної громади на 2024-2026 роки ("Енергоефективний дім"). Мова йде про те, що ОСББ може отримати на свій рахунок відшкодування до 30% від вартості робіт, обладнання та матеріалів при здійсненні заходів з енергоефективності.

Друга - Програма, яка передбачає відшкодування з місцевого бюджетy частини відсотків за кредитами, залyченими об’єднаннями співвласників багатоквартирних бyдинків Білоцерківської міської територіальної громади, які берyть участь y Програмі підтримки енергомодернізації багатоквартирних бyдинків «ЕНЕРГОДІМ» державної yстанови «Фонд енергоефективності», на 2024-2026 роки.

Ці програми відрізняються тим, що перша передбачає відшкодування витрачених коштів на заходи з енергоефективності, незалежно від того, чи це власні кошти членів ОСББ чи взятий у банку кредит. Друга програма спрямована лише на відшкодування відсотків по банківському кредиту.На першу програму передбачається виділити 15 млн грн на 3 роки, на другу – 6 млн грн. на 3 роки.

Наразі консультації ви можете отримати в Департаменті житлово-комунального господарства БМР, де є відділ по роботі з ОСББ та ЖБК, а також у відділі енергоефективності БМР.