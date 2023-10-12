Виконком затвердив порядок надання пільг в громаді

Начальник управління соціального захисту населення міської ради Юлія Терещук доповіла, що програма діяла протягом минулих періодів, наразі її продовжено на наступні роки. Тож члени виконкому затвердили такі види пільг:

Надання грошової допомоги для компенсацій витрат на зубопротезування

Зокрема, на таку грошову допомогу матимуть право ветерани праці, учасники війни, громадяни, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи категорії 3, особи з особливими заслугами перед Батьківщиною та особи з особливими трудовими заслугами перед Батьківщиною.

Ця допомога надаватиметься не частіше ніж один раз на рік в розмірі, що не перевищує розміру прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць, встановленого на 01 січня відповідного бюджетного року.

Забезпечення санаторно-курортним лікуванням осіб, що мають право на таку пільгу

- особи з інвалідністю внаслідок війни та особи з інвалідністю, зазначені у статті 6-2 Закону України «Про жертви нацистських переслідувань», забезпечуються санаторно-курортним лікуванням строком на 18 днів позачергово щороку;

- особи з інвалідністю внаслідок війни з числа осіб, які брали безпосередню участь у бойових діях під час Другої світової війни, безоплатно забезпечуються санаторно-курортним лікуванням строком на 18 днів першочергово з числа позачерговиків щороку;

- учасники бойових дій та особи, зазначені у статті 6-1 Закону України «Про жертви нацистських переслідувань», забезпечуються санаторно-курортним лікуванням строком на 18 днів щороку;

- учасники війни, особи, на яких поширюється чинність Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та особи, зазначені у статтях 6-3 і 6-4 Закону України «Про жертви нацистських переслідувань», забезпечуються путівками строком на 18 днів один раз на два роки;

- ветерани праці мають переважне право на забезпечення санаторно-курортним лікуванням строком на 18 днів;

- особи, що супроводжують осіб з інвалідністю І групи таких категорій, як ветерани війни, жертви нацистських переслідувань, ветерани праці та інші громадяни похилого віку, які не здатні обслуговувати себе самостійно, забезпечуються санаторно-курортним лікуванням (без надання послуг лікування).

Гранична вартість путівки встановлюється в розмірі, що дорівнює 8-кратному розміру прожиткового мінімуму на одну особу, встановленого на 01 січня відповідного бюджетного року.

Про відшкодування витрат за послуги зв’язку, надані пільговим категоріям населення

- встановлення стаціонарного телефону;

- користування стаціонарним телефоном.

Про відшкодування вартості проїзду громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 1 та 2 категорій

Відшкодуванню підлягає вартість проїзду один раз на рік до будь-якого пункту України і назад (без врахування пересадок) автомобільним або повітряним, або залізничним, або водним транспортом у відповідності до обсягу пільги, встановленої для громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи категорії 1 та 2, у відповідності до чинного законодавства.

Порядок відшкодування витрат за пільговий проїзд у залізничному транспорті визначає механізм відшкодування витрат суб’єктів господарювання, які надають транспортні послуги на залізничному транспорті (станції Біла Церква та Роток), за проїзд пільгових категорій населення, які визначені чинним законодавством України.

Виплату зазначених видів пільг здійснює управління соціального захисту населення Білоцерківської міської ради.

Надання грошової допомоги здійснюється виключно в межах бюджетних призначень, визначених на відповідний бюджетний рік.

Рішення набирає чинності з 01 січня 2024 року.