Де у Білій Церкві стати помічником ветерана?

Завданням держави є створити всі умови для комфортного повернення до цивільного життя наших Захисників та Захисниць, тому запроваджується повноцінна оплачувана професія -помічник ветерана.

Це – фахівець, який здійснює індивідуальний супровід ветеранів та сприяє у реалізації їх можливостей, прав, гарантій, пільг.

Вся комунікація помічника ветерана організовуватиметься за принципом «рівний з рівним». Цей принцип базується на тому, що лише ветеран може зрозуміти іншого ветерана, його стан та емоції. Тож коло таких помічників формуватимуть з-поміж самих ветеранів, які вже мають певний досвід післявоєнної інтеграції, або з членів їхніх сімей.

Дорожня карта (https://uszn.org.ua/pomichnyk-veterana-dorozhnya-karta-dlya-gromad-kandy...) для кандидатів та родин Захисників і Захисниць у якій можна дізнатися про:

- Хто такий помічник ветерана, яка його місія?

- Як його працевлаштують?

- Які послуги надає помічник ветерана?

- Хто може звертатись до помічника?

- Як долучитися: критерії відбору персоналу і алгоритм дій для кандидатів у помічники ветерана?

- Як і де готуватимуть помічників ветеранів?

- Як діяти ветерану, членам сім’ї загиблих Захисників, аби отримати супровід помічника ветерана?

Консультацію та допомогу в реєстрації кандидатам в помічники ветерана можна отримати за адресою : м. Біла Церква, б-р Грушевського 6, тел. 0962910106 (понеділок -п'ятниця з 09:00 до 17:30).

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