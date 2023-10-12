Склад Ради з питань внутрішньо переміщених осіб у Білій Церкві

На засіданні 44 сесії міської ради було утворено Раду з питань внутрішньо переміщених осіб при Білоцерківській міській раді. А 7 листопада виконком затвердив склад ради. До неї увійшли 18 осіб з числа представників ВПО, громадських організацій, які опікуються цією категорією громадян та фахівців, дотичних до вирішення їх питань: