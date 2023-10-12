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Склад Ради з питань внутрішньо переміщених осіб у Білій Церкві

  • Вівторок, лист. 07 2023
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Склад Ради з питань внутрішньо переміщених осіб у Білій Церкві

На засіданні 44 сесії міської ради було утворено Раду з питань внутрішньо переміщених осіб при Білоцерківській міській раді. А 7 листопада виконком затвердив склад ради. До неї увійшли 18 осіб з числа представників ВПО, громадських організацій, які опікуються цією категорією громадян та фахівців, дотичних до вирішення їх питань:

  1. Валковська Галина Павлівна, головний спеціаліст відділу розвитку ОСББ, ОСН та управління житлового фонду управління житлового господарства департаменту житлово-комунального господарства Білоцерківської міської ради
  2. Велігорська Надія Сергіївна, представник громадської організації «Волонтерський штаб ТРО»
  3. Голуб Лизавета Сергіївна, внутрішньо переміщена особа
  4. Дністрян Володимир Семенович, представник громадської організації "Сонях"
  5. Кудінов Олексій Віталійович, внутрішньо переміщена особа
  6. Лазаренко Марина Миколаївна, заступник начальника відділу по роботі з внутрішньо переміщеними особами управління соціального захисту населення Білоцерківської міської ради
  7. Мазалова Вікторія Миколаївна, внутрішньо переміщена особа
  8. Махаринський Григорій Володимирович, заступник начальника служби – начальник відділу захисту прав дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах служби у справах дітей Білоцерківської міської ради
  9. Мельник Тетяна Валеріївна, представник громадської організації "Воля, Перемога, Об’єднання України"
  10. Мещерякова Ілона Василівна, внутрішньо переміщена особа
  11. Мороз Ольга Сергіївна, внутрішньо переміщена особа
  12. Орел Юлія Миколаївна, начальник управління економічного розвитку Білоцерківської міської ради
  13. Редько Наталя Володимирівна, внутрішньо переміщена особа
  14. Сиволоцька Ірина Федорівна, головний спеціаліст інформаційно-аналітичного відділу управління охорони здоров’я Білоцерківської міської ради
  15. Ситнік Вікторія Миколаївна, внутрішньо переміщена особа
  16. Сторчоус Юлія Сергіївна, внутрішньо переміщена особа
  17. Щербак Ольга Сергіївна, внутрішньо переміщена особа
  18. Яценко Наталія Володимирівна, головний спеціаліст відділу загальної середньої освіти управління освіти і науки Білоцерківської міської ради

Такий консультативно-дорадчий орган необхідний, аби максимально ефективно продовжувати діяльність із забезпечення і захисту прав та інтересів внутрішньо переміщених осіб, які наразі проживають у нашій громаді.

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Опубліковано в Громада

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