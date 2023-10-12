Склад Ради з питань внутрішньо переміщених осіб у Білій Церкві

- Валковська Галина Павлівна, головний спеціаліст відділу розвитку ОСББ, ОСН та управління житлового фонду управління житлового господарства департаменту житлово-комунального господарства Білоцерківської міської ради
- Велігорська Надія Сергіївна, представник громадської організації «Волонтерський штаб ТРО»
- Голуб Лизавета Сергіївна, внутрішньо переміщена особа
- Дністрян Володимир Семенович, представник громадської організації "Сонях"
- Кудінов Олексій Віталійович, внутрішньо переміщена особа
- Лазаренко Марина Миколаївна, заступник начальника відділу по роботі з внутрішньо переміщеними особами управління соціального захисту населення Білоцерківської міської ради
- Мазалова Вікторія Миколаївна, внутрішньо переміщена особа
- Махаринський Григорій Володимирович, заступник начальника служби – начальник відділу захисту прав дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах служби у справах дітей Білоцерківської міської ради
- Мельник Тетяна Валеріївна, представник громадської організації "Воля, Перемога, Об’єднання України"
- Мещерякова Ілона Василівна, внутрішньо переміщена особа
- Мороз Ольга Сергіївна, внутрішньо переміщена особа
- Орел Юлія Миколаївна, начальник управління економічного розвитку Білоцерківської міської ради
- Редько Наталя Володимирівна, внутрішньо переміщена особа
- Сиволоцька Ірина Федорівна, головний спеціаліст інформаційно-аналітичного відділу управління охорони здоров’я Білоцерківської міської ради
- Ситнік Вікторія Миколаївна, внутрішньо переміщена особа
- Сторчоус Юлія Сергіївна, внутрішньо переміщена особа
- Щербак Ольга Сергіївна, внутрішньо переміщена особа
- Яценко Наталія Володимирівна, головний спеціаліст відділу загальної середньої освіти управління освіти і науки Білоцерківської міської ради
Такий консультативно-дорадчий орган необхідний, аби максимально ефективно продовжувати діяльність із забезпечення і захисту прав та інтересів внутрішньо переміщених осіб, які наразі проживають у нашій громаді.